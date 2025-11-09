Senado votará este lunes la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa: riesgo de falta de quórum

El Senado definirá este lunes 10 de noviembre el futuro del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, en una jornada clave marcada por la votación de la acusación constitucional presentada en su contra por “notable abandono de deberes”.

La sesión comenzará a las 10:00 de la mañana y se espera que se extienda durante todo el día. Tras la entrega de antecedentes formales, se dará paso a los alegatos de la defensa de Ulloa, las réplicas de los acusadores y las respuestas del magistrado. La votación se iniciará a partir de las 15:00 horas, donde los senadores deberán fundamentar sus votos en los tres capítulos del libelo.

Contexto del caso Ulloa

El juez Ulloa enfrenta cuestionamientos graves por haber traspasado información reservada de la Corte al abogado Luis Hermosilla, además de haber intervenido en nombramientos judiciales y no haberse inhabilitado en causas donde mantenía vínculos con intervinientes.

El caso, surgido del denominado caso Audio, ya le valió al magistrado una sanción de cuatro meses de suspensión por parte de la Corte de Apelaciones (reducida a dos meses por la Corte Suprema). No obstante, el máximo tribunal decidió mantenerlo en su cargo al no alcanzar el quórum necesario para su remoción.

Consultado previamente por su situación, Ulloa declaró: “Fui imprudente, cometí errores, pero ya fui sancionado y no corresponde que me vuelvan a condenar”.

Riesgo de falta de quórum

La acusación requerirá 26 votos a favor en el Senado para ser aprobada. Sin embargo, el contexto electoral —a menos de una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias— ha generado preocupación por una posible falta de quórum.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los impulsores del libelo, advirtió sobre la estrategia para salvar al juez: “La jugada para salvar al juez Antonio Ulloa es no dar quórum. La acusación se vota el 10 de noviembre. Nadie en campaña va a votar en contra… pero sí pueden ‘enfermarse’”.

Ante esta posibilidad, distintos parlamentarios realizaron llamados a la asistencia. “Espero que asista la totalidad de senadores y senadoras de la República de Chile y que, al igual que en la Cámara de Diputados, demos una señal clara de lucha en contra de la corrupción”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC).

El senador Tomás de Rementería (PS) también insistió en el compromiso: “Lo que corresponde es que el día lunes todos los senadores asistamos a votar la acusación constitucional contra el señor Ulloa, y ahí demos nuestros argumentos a favor o en contra según el mérito de los capítulos de ésta”, expresó.

De igual forma, el senador, Ricardo Lagos Weber (PPD), sí confirmó la relevancia de la sesión y su asistencia. “Yo voy a estar mañana allá (…) una cuestión constitucional es un tema bien serio. No es un trámite, no es un proyecto de ley común y corriente, entonces hay que tomárselo en serio”, aseguró, indicando que espera que “cada uno vote en conciencia”.