UDI exige al Banco Central aclarar si error en tarifas eléctricas afectó la inflación

La Unión Demócrata Independiente (UDI) ofició al Banco Central para solicitar antecedentes sobre el posible impacto del error en el cálculo de las tarifas eléctricas en la inflación del país. La petición fue presentada por el presidente del partido, Guillermo Ramírez, junto al diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso.

Ambos parlamentarios pidieron acceso a los estudios o evaluaciones que el ente emisor haya realizado en torno al fallo que afectó las cuentas de la luz, luego de que el propio Banco Central confirmara que el tema sería analizado en su última Reunión de Política Monetaria, efectuada el 28 y 29 de octubre.

Posible impacto en la economía general

Los diputados gremialistas argumentaron que es fundamental que esta información sea conocida por la ciudadanía, especialmente si el tema fue abordado en la reciente Reunión de Política Monetaria.

Advirtieron que:

“De comprobarse que esta negligencia terminó impactando en la inflación, el perjuicio para millones de chilenos sería aún más grave. No sólo estaríamos hablando de cobros indebidos en las cuentas de la luz, sino que en todos los bienes y servicios”.

Los parlamentarios enfatizaron que, en un caso de tal gravedad, el país tiene el derecho a saber cuál fue la magnitud real del error, y que el Banco Central tiene el deber de “asumir un rol protagónico y esclarecer esta duda”.

En esa línea, adelantaron que, si se confirma que el error tuvo un efecto en la inflación, insistirán en que el Gobierno evalúe compensaciones adicionales para los consumidores.