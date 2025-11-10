"Amenaza al ejercicio periodístico": María Olivia Mönckeberg cuestiona intento de Fiscalía de acceder a datos de periodistas

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, se refirió a la solicitud de la Fiscalía Oriente, que intentó interceptar los teléfonos de comunicadores en busca de identificar fuentes del caso Hermosilla. “Yo diría que esta es una situación de peligro (…) no solo los periodistas, porque esto, el tema que estamos discutiendo, el que no se acceda a las fuentes, no es un privilegio de los periodistas, sino que es algo que está en función del bien común”, aseguró la comunicadora.

Son 11 los periodistas que se buscó intervenir de los medios Ciper, La Tercera, La Bot, The Clinic y Reportea. María Olivia Mönckeberg calificó la medida solicitada por la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, como algo “realmente inusitado y que genera preocupación por muchas razones, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo”.

“Desde luego es un atentado contra la libertad de informar y contra el derecho de la ciudadanía a estar informada, que es un pilar básico. En cualquier país democrático, en cualquier sociedad es un pilar básico para la democracia. Paulina Díaz insistió tres veces y creo que lo interesante es que tanto el Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones Santiago lo detuvieron, le dijeron, ‘no’, pero querían indagar en los teléfonos de los periodistas, pedían hasta los datos georeferenciales de dos años, o sea, sus movimientos”, profundizó la también académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Mönckeberg cuestionó la posible desinformación de la fiscal Díaz respecto a las leyes que rigen a la prensa. “El secreto de la fuente, por ejemplo, a un o una periodista no se le puede obligar ni judicialmente (a revelarla) y eso lo dice la Ley de Prensa (…), que se supone que un fiscal tiene que conocer. A mí eso me parece bastante insólito también, el desconocimiento de la fiscal Paulina Díaz de esto”, dijo.

Relevó, además, la importancia del secreto de la fuente para el periodismo de investigación y para dar a conocer situaciones de interés público. “Si tú pones esas cortapisas es un límite muy duro. El solo hecho de que una fiscal haya intentado esto y una fiscal importante, porque es de alta complejidad, creo que está generando una amenaza al ejercicio periodístico y por lo tanto a la posibilidad de que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, estén informados sobre las diferentes cosas que pasan”, advirtió.

La información del intento de intercepción fue divulgada por el medio Reportea, que como explicó la Premio Nacional de Periodismo, “dirige Nicolás Sepúlveda y fue precisamente él quien inició las investigaciones periodísticas dando a conocer todo lo que ha sido el caso Hermosilla”.

“Imagínate todo lo que se ha sabido del caso de Hermosilla, todo lo que involucra, todas las relaciones de intereses en el Poder Judicial y político. El caso Hermosilla que ha involucrado al exministro Andrés Chadwick, que ha involucrado a jueces y abogados que están cayendo incluso detenidos con prisión preventiva por una de las tantas aristas, que es la denominada ‘muñeca bielorrusa’. En todo eso, estos periodistas en concreto a quienes se les quería indagar en los teléfonos y todos sus movimientos, han sido un aporte muy valioso”, cuestionó.

La académica aseguró que el contexto país agrava la petición de la Fiscalía. “Después de todo lo que nos sucedió en dictadura, que se clausuraron los medios, que se persiguió a periodistas, que tuvimos tanta amenaza, volver a tener esto 50 y tantos años después, en el clima que se está viviendo, donde también estamos escuchando discursos terribles, palabras amenazantes y ofensivas a hacia los derechos humanos, como las que hemos visto en los últimos días de un candidato presidencial incluso. Entonces, yo diría que esta es una situación de peligro”, dijo.

La periodista se preguntó “¿qué pretendía con esto la fiscal Díaz?” y recordó que “hubo también hace unos meses un intento de castigar las filtraciones, que es que los periodistas accedan a documentos desde diferentes fuentes. Yo creo que la filtración en el periodismo de investigación muchas veces es un aporte. No se trata de que te puedas basar solo en eso, pero te ayuda”.

Respecto al problema específico de las filtraciones desde la propia Fiscalía, la académica aseguró que: “Los problemas que tiene el Ministerio Público, por lo que se ha visto, parecen ser bastante más lo que uno hubiera imaginado (…) sin embargo, que un fiscal o un funcionario a lo mejor, esté filtrando algo, es problema de ellos, no nos vengan a nosotros a tratar, no sólo de neutralizar, sino que, lo que estaba pidiendo esta fiscal era todo lo que hacían los periodista, porque les pedía su teléfono”.

Específicamente, sobre la fiscal Díaz, la profesora de la U. de Chile aseguró que debería pedir disculpas. “Esta fiscal, si es una persona como pensamos, correcta, que metió la pata con esto, probablemente le debe una explicación a los fiscales y le debe una explicación al Colegio de Periodistas, a todos los periodistas”, afirmó.

“Una persona de trayectoria, que lleva como 10 años en la Fiscalía, que comete este error, por lo menos decirle error, porque no sé si es una metida de pata, pero debería dar disculpas, debería explicar, debería decir, ‘la verdad es que no consideré eso’ o el fiscal nacional, alguien debería decirlo”, finalizó.