Amistoso de la Roja ante Perú en Rusia se podría suspender por insólito motivo

La Selección chilena se alista para disputar en esta fecha FIFA de noviembre dos amistosos en Rusia, donde el primero será este sábado ante los locales, y el segundo tres días después ante Perú.

Sin embargo, el cotejo frente a los incaicos está en duda, debido a que la Federación Peruana realizó una denuncia y dejó abierta la opción a que se suspenda.

El organismo denunció a través de un comunicado que la línea aérea Air France les canceló unilateralmente el viaje que debían hacer el sábado hacia San Petersburgo.

“Es importante mencionar que debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento debido al contratiempo y nuevos itinerarios”, explicó en la misiva.

Frente a esto, sostuvo que se están realizando “gestiones de alto nivel” para cumplir con las presentaciones ante Chile y Rusia.

“Se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”, advirtió.