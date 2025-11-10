Ataques incendiarios en La Araucanía: Gobierno apunta a una "reacción focalizada" de grupos radicales por endurecimiento penal

Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, arribó a la Región de La Araucanía para abordar la serie de ataques incendiarios registrados en los últimos días en la provincia de Cautín. El secretario de Estado confirmó que el Gobierno presentó querellas invocando la Ley Antiterrorista, tanto por delitos de incendio como de asociación terrorista.

La medida fue anunciada tras un Comité de Policía Ampliado, instancia que contó con una inédita participación de altos mandos: los subdirectores de Carabineros y la PDI, los jefes de inteligencia de ambas instituciones y el subjefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, además de autoridades regionales y representantes de Gendarmería y del Ministerio Público.

“La persecución penal efectiva que ha tenido el Estado de Chile en esta región, y las altas condenas obtenidas en el último tiempo, han tenido consecuencias en determinados grupos radicales”, sostuvo Cordero.

El ministro explicó que los recientes atentados estarían vinculados a una “reacción focalizada” de grupos radicales, como respuesta al endurecimiento de la persecución penal y las sentencias impuestas en causas anteriores. Según detalló, desde 2022 cerca de 400 personas han sido detenidas y más de 600 imputadas por su presunta participación en organizaciones violentas.

Refuerzo de seguridad y despliegue militar

Como parte de las medidas anunciadas, el ministro confirmó un refuerzo del contingente policial y militar en la región, con foco en las provincias de Malleco y Cautín y prioridad en el resguardo de las zonas rurales.

El despliegue adicional responde tanto a los últimos ataques como al nuevo aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, que se conmemora el 14 de noviembre, y a la jornada de elecciones programada para el 16 de noviembre.

Bajo el Estado de Excepción Constitucional vigente en la zona, el Ejército asumirá desde este viernes el control de los locales de votación, lo que obligará a coordinar el operativo electoral y el resguardo territorial bajo un mismo esquema de seguridad. “Se han reforzado los puntos fijos y los despliegues de Carabineros y Fuerzas Armadas en aquellos sectores donde se ha detectado mayor vulnerabilidad. Esta semana habrá una mayor presencia militar en la región”, precisó Cordero.

El ministro también descartó la necesidad de decretar toque de queda, y afirmó que “los actuales despliegues policiales y militares están produciendo los efectos esperados”.

Cabe detallar que la visita de Cordero se produce luego de que parlamentarios de oposición solicitaran su presencia en la región y exigieran la aplicación de la Ley Antiterrorista frente al recrudecimiento de los hechos de violencia.

En su intervención, el secretario de Estado respondió a las críticas y reiteró la posición del Gobierno: “En Chile no hay presos políticos. Las personas han sido sometidas a un régimen de enjuiciamiento criminal con todas las garantías, y han sido condenadas por graves delitos”.

Tras la realización de un comité policial, Cordero finalizó un punto de prensa confirmando la presentación de querellas por los hechos ocurridos. El punto más relevante es que estas acciones legales invocarán la Ley Antiterrorista, una medida que busca dar una señal de mayor firmeza ante la violencia rural.

La decisión de invocar esta ley responde a que los ataques han sido reivindicados por la agrupación Weichán Auka Mapu (WAM, traducido como Lucha del Territorio Rebelde en mapudungún), identificando un patrón de actuación.

Asimismo, confirmó que no existen antecedentes de nuevas orgánicas en los grupos radicales, aunque sí se han detectado subgrupos internos que operan con distintas dinámicas.

Cordero subrayó que la atención a las víctimas es una prioridad para el Ejecutivo, a través de los programas de apoyo psicológico, legal y social, gestionados por las autoridades regionales. “La violencia que hemos visto es grave, pero está focalizada. El Estado de Chile va a persistir con firmeza en la persecución penal y en la protección de los ciudadanos de La Araucanía”, aseguró el ministro.