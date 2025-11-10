Caso Chuñil: abogada exige formalizar a empresario imputado y critica a Fiscalía

A un año de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche de Máfil, la familia continúa sin respuestas claras sobre su paradero. Este sábado, al cumplirse doce meses desde que fue vista por última vez, la abogada que representa a sus cercanos, Karina Riquelme, criticó duramente la labor del Ministerio Público y exigió formalizar al empresario Juan Carlos Morstadt, quien figura como imputado en la causa.

Chuñil desapareció el 8 de noviembre de 2024 en un sector rural de Máfil, Región de Los Ríos, en circunstancias aún confusas. Desde entonces, el caso ha estado marcado por hipótesis contradictorias y una investigación que avanza con lentitud.

La abogada Riquelme aseguró que “si existen antecedentes que lo vinculan, el Ministerio Público debe formalizar a Morstadt”, cuestionando la eficacia del trabajo fiscal. En esa línea, calificó como “ineficiente” la labor de la Fiscalía Regional de Los Ríos, encabezada por Tatiana Esquivel, que fue ratificada por el fiscal nacional Ángel Valencia para seguir al mando del caso.

El caso tomó notoriedad nacional luego de que se filtrara un audio atribuido a Morstadt, en el que se insinuaba que el cuerpo de la dirigenta habría sido quemado, lo que generó conmoción pública y motivó al Presidente Gabriel Boric a exigir “verdad y justicia” para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, la investigación ha revelado conflictos familiares en torno a un contrato de venta de terreno que vinculaba a uno de los hijos de Chuñil, quien solo podría disponer de la propiedad en caso de fallecimiento de su madre. Sin embargo, la abogada descartó esa hipótesis y reiteró que “la línea investigativa debe centrarse en la responsabilidad penal de quienes pudieron haber participado en su desaparición”.

La causa ha tenido episodios de alta tensión, como las amenazas recibidas por uno de los fiscales del caso, que derivaron en la detención de una madre y su hijo, quienes permanecen en prisión preventiva tras hallarse armas de fuego y elementos explosivos en su domicilio.

A un año del inicio de la búsqueda, la familia insiste en que la Fiscalía debe actuar con mayor celeridad y que se dé una señal concreta de justicia en uno de los casos más complejos y sensibles de la región.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.