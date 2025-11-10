Celac y Unión Europea rechazan uso de la fuerza en operaciones antidroga en el Caribe y el Pacífico

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) acordaron reforzar su cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y reafirmaron su rechazo al uso de la fuerza en este tipo de operaciones. El pronunciamiento se dio en el marco de la IV Cumbre Celac-UE, celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta.

En la denominada “Declaración de Santa Marta”, ambos bloques destacaron “la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe”, y coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional “con pleno respeto al Derecho Internacional”. El texto subraya que esta colaboración debe darse en el combate “contra el crimen organizado transnacional y al tráfico ilícito de drogas”, sin recurrir a acciones militares unilaterales.

El documento se publica en un contexto de tensión creciente tras los ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, operaciones que desde septiembre han dejado al menos 70 muertos. Washington justificó los bombardeos como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero Naciones Unidas y diversas organizaciones humanitarias los han calificado de ejecuciones extrajudiciales. Aunque la declaración evita mencionar directamente a Estados Unidos, varios países de la Celac manifestaron su preocupación por la situación.

Tanto la Celac como la UE expresaron su “oposición a la amenaza o al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”. En su lugar, se comprometieron a fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y asistencia técnica, con el fin de abordar de manera conjunta los desafíos que plantea el narcotráfico en la región.

Los dos bloques también reafirmaron su adhesión a los principios fundamentales de la ONU, como la igualdad soberana de los Estados, el respeto a la integridad territorial, la independencia política y la no intervención en asuntos internos. Además, reiteraron su apoyo al proceso de paz en Colombia y a los esfuerzos de la Celac para consolidar a América Latina y el Caribe como una “Zona de Paz”, comprometida con la solución pacífica de controversias.

Al cierre de la cumbre, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó el encuentro como un “gran éxito”, pese a la ausencia de varios líderes europeos y latinoamericanos. “Ningún país por sí solo puede solucionar los problemas de la humanidad y la manera no es que un país sólo se arrogue el derecho de solucionarlos sino que lo hagamos entre todos. Lo que hemos demostrado hoy al mundo en medio de (…) genocidios que indudablemente han existido (es que) podamos hablar de democracia y de acuerdos comunes”, señaló.