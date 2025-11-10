“Con tu plata sí”: comandos cuestionan financiamiento de las AFP a Bernardo Fontaine, asesor de Kast

Una investigación publicada por el medio digital Reportea, en colaboración con Vergara 240 (plataforma de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, desarrollada por un equipo de profesores y estudiantes), reveló que la Asociación de AFP financió en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, organización liderada por Bernardo Fontaine, quien actualmente integra el comando de José Antonio Kast.

De acuerdo con el texto, desde la entidad se articularon campañas digitales contra reformas previsionales y ataques a candidaturas presidenciales. El vínculo incluye pagos a influencers y cuentas trolls.

El propio reportaje expuso que la fundación recibió apoyo económico de la Asociación de AFP a través de la agencia Artool, fundada por el exjefe de la Secom del gobierno de Sebastián Piñera, Jorge Selume. Parte de esos recursos se destinaron a campañas en redes sociales que incluyeron desinformación y ataques contra las candidatas de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

En ese contexto, el presidente de la UDI e integrante del comité político de Matthei, Guillermo Ramírez, abordó los antecedentes revelados en el artículo. El diputado recordó que la “denuncia inicial la hizo Evelyn Matthei hace algunos meses respecto de la utilización de bots en campaña para atacar a ciertas candidaturas”.

“Los antecedentes refieren eventualmente a una persona que hoy está en el comando de José Antonio Kast, por lo tanto, creo que esa es una pregunta para ellos y no para nosotros”, declaró.

“La transparencia es un valor muy importante para nosotros. Cualquier medida en pro de la transparencia nos parece pertinente, pero insisto, este es un tema que conduce hacia otro comando, no hacia el nuestro”, agregó.

El mismo reporte señaló que uno de los operadores identificados es Matías Lorca, quien controlaba la cuenta “Canal de Mati” y trabajaba directamente para la fundación de Fontaine.

Lo anterior intensificó las críticas desde el oficialismo y sectores de Chile Vamos. El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quien además integra el comando de la exalcaldesa de Providencia, expresó su sorpresa ante los antecedente revelados.

“Nos sorprende efectivamente el que Bernardo Fontaine haya estado en esto, él fue partícipe en su origen del acuerdo del pensiones que tuvimos este año”, señaló, agregando que corresponde al comando de Kast entregar explicaciones.

Asimismo, el timonel de Evópoli se refirió al rol de la Asociación de AFP en el financiamiento de contenidos políticos y subrayó que esa responsabilidad debe ser aclarada por la propia entidad gremial. “Nosotros siempre vamos a velar por la transparencia en política, especialmente lo que tiene que ver con el financiamiento de la misma”, concluyó.

En tanto, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, reaccionó a través de su cuenta de X, calificando los hechos como “¡indignantes!” y acusando que “los mismos que decían ‘con tu plata no’ usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto”.

Según Jara, mientras se proclamaban defensores del ahorro previsional, en realidad “lo usaban para proteger sus privilegios”.

La investigación, publicada por Reportea, menciona que la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Fiscalía Regional de Valparaíso mantienen indagatorias abiertas por delitos informáticos y asociación ilícita, tras denuncias por acoso digital y campañas de desinformación.

La Superintendencia de Pensiones, por su parte, puso en consulta una nueva normativa que busca regular el gasto en publicidad de las AFP, incluyendo por primera vez a su asociación gremial.

Frente Amplio exige fiscalización y presenta oficio por mal uso de fondos

La dirección nacional del Frente Amplio, junto al diputado Gonzalo Winter, ofició a la Superintendencia de Pensiones para que revise el posible uso de fondos de la Asociación de AFP en campañas políticas.

En la instancia, la presidenta del partido Constanza Martínez, calificó la denuncia como “de la máxima gravedad”, y llamó a no minimizar el impacto de estas prácticas. “No es que nosotros estemos sensibles porque se nos ataca, es porque hay una coordinación financiada con plata de todos los chilenos para decir que el sistema de AFP es bueno y que la solidaridad en el sistema de reparto sería algo malo”.

La parlamentaria instó al candidato republicano a “tener un compromiso con la verdad” y responder públicamente sobre el vínculo de su comando con estas campañas digitales.

Por su parte, el diputado Winter, advirtió que esta entidad “ilegalmente financiaba a fundaciones que tenían como fin hacer campaña política a través de la red de bots y trolls más grande e impune que hemos conocido en este país”.

Asimismo, cuestionó el rol del asesor de Kast, señalando que “el señor Fontaine, que durante mucho tiempo ha dicho que no trabajaba para las AFP sino que lo hacía de manera voluntaria, hoy día es el encargado económico del señor Kast, justamente el candidato que es beneficiario de la red de bots”.

“Creo que el candidato Kast debe por alguna vez en su vida ser transparente y decir cuál es su relación con esta red de bots. El señor Fontaine tiene que dar una explicación de por qué la asociación de AFP le financiaba su campaña y por qué este reportaje establece que esa plata iba específicamente para hacer campañas políticas, para intoxicar el debate público chileno”, cerró.