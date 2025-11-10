"Cuando las nubes esconden la sombra" se estrena este jueves en salas chilenas

Este jueves 13 de noviembre llega a las salas chilenas “Cuando las nubes esconden la sombra”, la nueva película del director, guionista y montajista José Luis Torres Leiva, una de las voces más singulares y reconocidas del cine chileno contemporáneo.

La cinta, producida por Catalina Vergara, tuvo su estreno internacional como película de apertura de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, marcando el inicio de un exitoso recorrido por festivales internacionales. En su paso más reciente, “Cuando las nubes esconden la sombra” fue distinguida con el Premio a Mejor Largometraje en la 6ª edición del Festival de Cine Villa Crespo, donde recibió el reconocimiento del público como la película ganadora.

Filmada en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, la historia sigue a María, una actriz que llega al lugar para protagonizar un rodaje. Una tormenta retrasa la llegada del equipo técnico, obligándola a enfrentar una inesperada soledad. En medio del aislamiento y el dolor físico, María se conecta con los habitantes del lugar y revive una historia pendiente que marcará un punto de inflexión en su vida.

Con una mirada minimalista y una estética profundamente contemplativa, “Cuando las nubes esconden la sombra” continúa la línea autoral de Torres Leiva, cuya obra se ha destacado por su sensibilidad poética, su intimismo y la exploración constante de los límites del lenguaje cinematográfico.

Entre sus películas más conocidas se encuentran “El cielo, la tierra y la lluvia” (2008), ganadora del Premio FIPRESCI en el Festival de Róterdam; “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” (2019), estrenada en el Festival de San Sebastián; “El viento sabe que vuelvo a casa” (2016), aclamado documental sobre la memoria y la creación; y “Ver y escuchar” (2013), un retrato íntimo de personas sordociegas en Chile.

La nueva cinta, coproducida entre Argentina, Chile y Corea del Sur, cuenta con el respaldo del fondo coreano Jeonju Cinema Project, y el apoyo de los institutos de cine de Chile y Argentina. La dirección de fotografía de Cristián Soto y el montaje de Andrea Chignoli potencian la atmósfera introspectiva del film, que propone una experiencia sensorial y emocional donde cada silencio y cada encuadre tienen un significado profundo.

Ficha técnica:

Dirección: José Luis Torres Leiva

Productora: Catalina Vergara

Guion: Alejandra Moffat y José Luis Torres Leiva

Elenco: María Alché

Producción: Globo Rojo Films

Dirección de fotografía: Cristián Soto

Montaje: Andrea Chignoli, José Luis Torres Leiva

Sonido: Claudio Vargas Cornejo, Ernesto Trujillo, Peter Rosenthal

Música: Diego Noguera

Duración: 70 minutos