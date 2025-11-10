Defensoría de la Niñez en alerta por recrudecimiento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes

En una ceremonia realizada en el Centro Cultural La Moneda, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera, expuso los principales hallazgos del “Informe Anual 2025″, documento que analiza la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile y propone una hoja de ruta para fortalecer su protección y participación.

“Presento el séptimo Informe Anual de la Defensoría de la Niñez en un momento crucial para nuestra democracia”, comenzó Quesille. “La participación no es solo un derecho fundamental, sino un pilar para la democracia, y constituye el eje transversal de nuestro trabajo cotidiano”, subrayó.

El defensor destacó que durante el último año se recibieron 47 requerimientos, provenientes tanto de niños, niñas y adolescentes como de la ciudadanía y diversas instituciones públicas y privadas. “Resulta preocupante indicar que el 61,8% de los requerimientos correspondieron a casos de vulneraciones de derechos, lo que reafirma la urgencia y relevancia de nuestra labor”, precisó.

El documento también constató que diversos indicadores muestran un “recrudecimiento de la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes, manifestada en diversos contactos y por distintos tipos de victimarios“, donde resulta “particularmente alarmante” la situación vinculada a los homicidios. Durante los últimos años la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio consumado pasó de 37 en 2018 a 76 en 2024, aumentando en un 105%, según la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Asimismo, informó que la institución presentó 27 querellas, de las cuales el 63% correspondieron a delitos de violencia sexual, además de 15 denuncias penales y 17 amicus curiae ante tribunales superiores. También se realizaron 16 visitas a centros de protección y privación de libertad, y 18 misiones de observación en distintas regiones del país.

“Hemos impulsado acciones concretas y formulado recomendaciones al Estado para avanzar hacia un sistema más sólido de garantías y protección de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes”, señaló Quesille, quien destacó que la Defensoría desarrolló 334 actividades de promoción de derechos, con la participación de 4 mil 773 niños y niñas y casi 10 mil adultos.

Entre los avances institucionales, Quesille resaltó la promulgación de la Ley 21.760, que reforma integralmente el sistema de adopciones, y la creación de un área de asuntos internacionales para situar a la Defensoría “en la agenda global y transformar los compromisos internacionales en acciones nacionales concretas”.

“Las y los estudiantes no somos sicarios de la educación”

En la ceremonia, Amanda Hernández, estudiante de tercero medio del Instituto Nacional y representante de su centro de estudiantes, entregó una visión crítica sobre la situación de la educación pública y la participación juvenil.

“Como adolescente, mujer y estudiante del Instituto Nacional, comparto el interés por construir espacios multilaterales donde prime la confianza y la participación de los niños, niñas y adolescentes, y que ésta sea realmente efectiva y transparente”, expresó en su discurso.

La joven recordó el ingreso de mujeres al Instituto Nacional en 2021 como “un hecho reciente, pero profundamente significativo y necesario para reconocer que las mujeres tenemos derecho a ocupar todos los espacios, especialmente cuando hablamos de educación pública”.

Hernández también se refirió a la criminalización de la protesta estudiantil: “No podemos ser indiferentes a lo que hoy ocurre con tantas escuelas y liceos en el país frente a la amenaza evidente que sufre la educación pública y la criminalización del legítimo derecho a manifestarnos”.

“Las y los estudiantes no somos sicarios de la educación, como lamentablemente nos calificó el alcalde de esta comuna. Somos agentes de cambio, personas con derecho a conciencia de clase y de nuestra realidad”, agregó.

Finalmente, valoró que el Informe Anual 2025 de la Defensoría de la Niñez incluya una investigación sobre el derecho a la manifestación estudiantil, calificándolo como “un derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales y fundamental para impulsar transformaciones sociales necesarias y justas”.

Seis notas temáticas sobre los desafíos de la niñez

El Informe Anual 2025 incluye seis notas temáticas:

Activismo ambiental en la niñez y adolescencia: desafíos y responsabilidades del Estado.

Ausencia de representación jurídica especializada y debido proceso en procedimientos administrativos migratorios de niñez y adolescencia.

Desafíos de la intervención con adolescentes en atención simultánea en protección especializada y reinserción social juvenil.

Derecho a la manifestación estudiantil: desafíos para su ejercicio en Chile.

El juego en entornos digitales: efectos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes en Chile.

Políticas públicas en seguridad ciudadana: la deuda con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Cada capítulo incorpora las voces de niños, niñas y adolescentes, quienes participaron directamente en el proceso de investigación. “Este trabajo marca el inicio de un camino institucional que busca garantizar que al año 2029 la participación significativa de niños, niñas y adolescentes sea un eje prioritario y obligatorio del trabajo de la Defensoría”, destacó Quesille.

En su discurso, el defensor fue categórico: “No ha sido un buen año para la niñez en el mundo. Mantenemos importantes deudas en bienestar, protección frente a la violencia y participación efectiva en las decisiones que los afectan”.

“Escuchar a los niños es mucho más instructivo que escuchar a quienes vociferan para la galería”

El Presidente Gabriel Boric participó en la ceremonia y valoró el trabajo de la Defensoría de la Niñez y su consolidación institucional. “A todo el equipo de la Defensoría, por la tremenda pega que hacen, muchísimas gracias por el informe que leeremos con detención”, señaló.

El Mandatario destacó la relevancia histórica del movimiento estudiantil a propósito del mensaje de la representante del Instituto Nacional: “La organización, el debate y la movilización pacífica son tremendamente importantes para cambiar Chile, y así lo han demostrado los estudiantes a lo largo de la historia”.

Asimismo, reflexionó sobre la relevancia de la participación juvenil: “Escuchar a los niños y niñas es mucho más instructivo, mucho más interesante, que escuchar opiniones de otra gente que anda vociferando para la galería. Hablan desde una honestidad que a mí me parece tremendamente lúcida”, sostuvo.

Boric también reconoció los avances del país en materia de niñez, como la creación de la Defensoría en 2018 y la implementación del programa Chile Crece Contigo, pero advirtió que “Chile aún tiene mucho que hacer para evitar que los niños y niñas vivan en la pobreza o sean víctimas de la violencia”.

“Cuando un entorno se vuelve inseguro y el niño se ve obligado a encerrarse en la pantalla en vez de compartir en el espacio público, es una derrota de la sociedad entera”, remarcó el Jefe de Estado.

Un llamado a la acción

Al cierre de su presentación, el defensor Anuar Quesille enfatizó que el desafío de Chile es construir una institucionalidad más inclusiva y participativa. “Sus voces, su protagonismo, su capacidad de incidencia, nos permiten construir comunidades más sólidas, formadas por personas capaces de pensar críticamente y proponer soluciones a los desafíos colectivos”, expresó.

Así, concluyó con un llamado claro: “Esperamos que este informe motive espacios de reflexión y acciones concretas que aseguren respuestas eficientes y urgentes, especialmente de las instituciones responsables de impulsar la protección integral de niños, niñas y adolescentes”.