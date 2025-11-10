Guillermo Ramírez (UDI): “No necesitamos un plebiscito para terminar con los falsos exonerados”

Este lunes en el punto de prensa del comité político de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el timonel y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la propuesta del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respecto a los “falsos exonerados políticos”. Según el gremialista, “no necesitamos un plebiscito para terminar con los falsos exonerados”.

En diálogo con Tele13 Radio, Kaiser aseveró que de llegar a la La Moneda, realizaría un plebiscito para que la ciudadanía determine si quiere mantener beneficios a “exonerados” y “falsos exonerados”.

Además, el candidato del Partido Nacional Libertario declaró que se debe pensar en si los ciudadanos “quieren que en Chile cerremos ese capítulo que ha servido única y exclusivamente para impulsar posiciones políticas a costa de intereses superiores del Estado de Chile”. “Ya basta del abuso de esta política supuestamente de reparación, que no ha sido de reparación, ha sido pura venganza“, sostuvo Kaiser.

Tras la reunión del comando de Evelyn Matthei, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que “no necesitamos un plebiscito para terminar con los falsos exonerados. Esa mala práctica se debe terminar”.

“Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Falsos exonerados, por ser falsos, no deberán recibir absolutamente ninguna pensión por parte del Estado”, destacó.

Indulto a reos de Punta Peuco

En el contexto del debate radial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el mismo Kaiser deslizó que, de llegar a La Moneda, posiblemente indultaría a Miguel Krassnoff, exintegrante de la DINA condenado a más de mil años de prisión por delitos de lesa humanidad.

“Voy a cerrar el capítulo 73 – 90 definitivamente. También el que se siga pagando a exonerados y falsos exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política, supuestamente de reparación, que ha sido pura venganza“, declaró.

Asimismo, el abanderado libertario acusó a través de su cuenta de X a Chile Vamos de estar “escandalizados” por el eventual indulto, cuando han apoyado el proyecto que conmuta penas de condenados con enfermedades terminales, misma iniciativa que permitiría a los reos de Punta Peuco terminar el cumplimiento de sus condenas fuera del recinto penitenciario.

Al respecto, el timonel gremialista señaló: “El único criterio que nosotros tenemos para enfrentar estos temas es la ley (…) Y si la ley es la que determina que por razones humanitarias ciertas personas van a poder salir de la cárcel a cierta edad o por tener ciertas enfermedades, bueno, esa ley debe cumplirse”.

“Nuestra postura como Chile Vamos aquí ha sido clara respecto a que las personas condenadas deben cumplir con su condena, pero que también los derechos humanos son para todos, sin excepción. Y eso incluye también a presos que puedan tener una avanzada edad o que puedan tener una enfermedad”, enfatizó.