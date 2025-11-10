Por sus vínculos con Hermosilla: Senado aprueba AC contra juez Ulloa y lo destituye de su cargo

Tras una larga y tensa sesión en la Sala, el Senado se pronunció como jurado acerca de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por “notable abandono de deberes” y vulneraciones a la probidad como magistrado.

Con un transversal apoyo, la Cámara Alta definió aprobar la acusación constitucional en contra de Ulloa, superando el quórum necesario. El primer capítulo de la acusación fue aprobado con 44 votos y tres abstenciones. El segundo logró 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, mientras que el tercero obtuvo el apoyo de 30 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones.

De esta manera, el juez de la Corte de Apelaciones será destituido de su cargo como magistrado y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por cinco años.

Cabe recordar que Ulloa es uno de los apuntados en el caso Audios y son tres los ejes del libelo aprobado: haber traspasado información reservada de la Corte de Apelaciones al abogado Luis Hermosilla, haber intervenido en nombramientos judiciales y no haberse inhabilitado en causas donde mantenía vínculos con intervinientes.

Los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados a cargo de argumentar en favor de aprobar la acusación constitucional fueron Daniel Manouchehri (PS), Carolina Tello (FA) y Eric⊄ Aedo (DC). “Si hoy no entendemos la importancia de tener instituciones transparentes, libres de corrupción y que den confianza, la decepción de la gente pronto comenzará a convertirse en rabia”, planteó el diputado Manouchehri en su intervención, recalcando que el texto “cuenta con bases jurídicas sólidas para que sea destituido“.

El desarrollo del juicio político

Ulloa enfrentó el juicio político luego de que la Corte Suprema rechazara expulsarlo por falta de quórum el pasado 30 de septiembre. Consultado en su arribo al Congreso Nacional, el juez acusó que el juicio político en su contra por parte de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini se sostenía en motivaciones electorales y una “vendetta política”.

“No formo parte de ninguna red de corrupción, yo me rijo por la institucionalidad”, manifestó Ulloa.

Durante la sesión de la Sala, la defensa del magistrado, a cargo del abogado Domingo Hernández, argumentó que “el ministro Ulloa ya fue investigado y sancionado disciplinariamente en sede judicial” tras el fallo de la Corte Suprema. “Por estimarse que las imputaciones formuladas en su contra no tenían la gravedad necesaria para ameritar una sanción superior”, indicó.

Cuando llegó la hora de escuchar a los senadores, uno de los primeros en expresarse a favor de la destitución del magistrado fue Iván Moreira (UDI), quien aseguró que “el Poder Judicial ha fallado en su deber esencial de ejercer el control disciplinario de sus pares”.

“En este caso no se busca juzgar al ministro Ulloa por sus fallos, sino por sus actuaciones personales extrajurisdiccionales”, indicó el parlamentario gremialista.

El senador oficialista Juan Luis Castro (PS) también entregó sus argumentos a favor de la remoción de Ulloa, señalando que “no hay debate que pueda personalizarse ni es algo ideológico, lo que está en juego es la confianza pública en la justicia”.

“Cuando la justicia se ve comprometida por actos de parcialidad, filtración e influencia, no estamos frente a un error, sino que estamos ante una falta de deberes esenciales que la democracia no puede tolerar”, agregó el socialista.

Trayectoria de Antonio Ulloa

En abril de 2021, en plena pandemia de coronavirus y mediante una ceremonia virtual, Antonio Ulloa asumió el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Su nombramiento se produjo para cubrir la vacante que dejó Leopoldo Llanos tras su ascenso a la Corte Suprema, integrándose desde entonces en la Cuarta Sala del tribunal de alzada de la capital.

La carrera de Ulloa en el Poder Judicial se remonta a 1989, cuando inició sus funciones como oficial tercero del 4° Juzgado del Trabajo de Santiago. Su trayectoria continuó en el 6° Juzgado del Trabajo en agosto de 1991, para luego desempeñarse como oficial segundo del 8° Juzgado del Trabajo de Santiago en octubre del mismo año. Posteriormente, asumió como oficial primero del 9° Juzgado del Trabajo de Santiago en 1993, secretario del 29° Juzgado del Crimen de Santiago en 1995 y relator de la Corte de Apelaciones de Santiago a partir de 1997. Más adelante, ejerció como juez del 7° Juzgado de Garantía en 2003 y del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en 2005.

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ulloa también se desempeñó como ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó desde noviembre de 2012. Al frente de dicha corte, ejerció la presidencia en dos períodos distintos, correspondientes a los años 2013 y 2017.