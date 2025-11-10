SII detecta primeros casos de posible evasión de IVA por casi $4 millones

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha identificado los primeros 109 casos de posibles subdeclaraciones de IVA, por un monto total de $3.700 millones (equivalente a unos US$3,9 millones), gracias a la información proporcionada por la nueva declaración jurada de los bancos. Estos casos, que ya fueron despachados a las respectivas Direcciones Regionales para su revisión y fiscalización, surgieron tras detectar inconsistencias entre los abonos reportados y las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes.

La directora (s) del SII, Carolina Saravia, explicó que: “Lo que corresponde ahora es hacer revisiones en profundidad y, en algunos casos, contactar a los propios contribuyentes para aclarar estas inconsistencias o iniciar los procesos de fiscalización que correspondan”. Agregó que “la información que obtuvimos a través de esta declaración jurada nos está permitiendo potenciar nuestro trabajo, especialmente para combatir la evasión de IVA y renta y el comercio informal”.

Esta herramienta fue establecida por la Ley de Cumplimiento Tributario o antievasión, vigente desde julio de 2025, que obliga a los bancos e instituciones financieras a informar cada seis meses sobre los contribuyentes que recibieron más de 50 transferencias bancarias en un mes, o más de 100 en un semestre, desde RUT distintos. El primer reporte entregado contenía antecedentes de 165 mil 571 contribuyentes, de los cuales el 72% corresponde a personas y el 28% a empresas. En total, estos contribuyentes recibieron 62 millones 918 mil 502 de abonos, que sumaron un monto total superior a los $15 billones.

Desde el SII aclaran que el foco de la fiscalización está puesto en dos grupos principales. El primero son todos aquellos RUT que cuenten con inicio de actividades para vender productos o servicios, pero que, por ejemplo, reciban pagos por transferencias electrónicas sin emitir documentos tributarios. Un segundo grupo lo conforman quienes comercializan productos de manera informal. Para estos últimos, el Servicio indicó que “tomará contacto para acompañarlos en el proceso de formalización, mediante el inicio de actividades”.

Saravia fue enfática en recordar que “la medida no está dirigida a aquellas personas que no realizan una actividad comercial, pero que registran un alto número de transferencias por actividades, como tesorero del curso, realizar rifas solidarias, recibir cuotas de actividades sociales o familiares, o para quien recauda fondos de una comunidad para pago de servicios comunes”. Tampoco aplica para contribuyentes que ya han iniciado actividades si “siempre emiten documentos tributarios para respaldar sus ventas y servicios, independiente de que el medio de pago sea por transferencia o efectivo” o si “cumplen sus obligaciones tributarias, entre ellas: la declaración mensual de IVA o formulario 29 y la declaración de renta en abril de cada año, en la que se declaran todas las rentas o ingresos correspondientes al año anterior, entre otras”.

Respecto a los 109 casos detectados, el SII detalló que algunos de ellos, por representar los mayores montos de eventual subdeclaración, serán fiscalizados por un equipo de especialistas de la Dirección Nacional. Asimismo, puntualizaron que “de los casos analizados por las Direcciones Regionales, destacan quienes presentan riesgos de subdeclaración de débito fiscal por la emisión de facturas electrónicas y de boletas de ventas y servicios”.

En paralelo, se informó que dentro de este plan también se están analizando algunos casos por posible riesgo de comercio informal, dado que los contribuyentes informados no cuentan con inicio de actividades, ni con participaciones en sociedades y registraron abonos en sus cuentas mayores o iguales a $170 millones. “En estos casos, el Servicio contactará a los contribuyentes y se realizarán diversos cruces de información para determinar si se trata o no de transferencias asociadas a alguna actividad comercial y, por lo tanto, informal”, mencionan en el SII.

En tanto, la directora (s) argumentó que con esta acción “buscamos equiparar las condiciones para todos aquellos negocios y emprendedores que realizan actividades económicas debidamente formalizados ante el SII y cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias”.