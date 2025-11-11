Alerta en la niñez: estudio revela que 3 de cada 4 jóvenes en Chile presenta síntomas de ansiedad o depresión

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia por medio de la División de Observatorio Social presentó los primeros resultados de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) 2024, un estudio que desde hace 14 años sigue la trayectoria de más de 10 mil niños, niñas y adolescentes en Chile (NNA).

La encuesta fue diseñada para desarrollar el seguimiento periódico de una muestra de NNA desde su nacimiento, con el propósito de conocer sus trayectorias de vida y los factores relevantes que explican su desarrollo. En la actividad estuvo presente la titular de la cartera, Javiera Toro, junto a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, y la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva.

La ministra Toro describió este levantamiento de datos como “un instrumento que permite conocer las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Ellos son integrantes fundamentales de la sociedad y no sólo son el futuro, como se suele decir, sino que también son el presente”.

“Tenemos la obligación de hacernos cargo de sus distintas realidades, pero no lo podemos hacer en base a supuestos, sino sobre datos concretos que nos permitan conocerla en profundidad. Y esta encuesta es sin duda la más completa y la más extensa que tiene nuestro país sobre infancia. (…) Es finalmente una radiografía bien profunda del desarrollo humano en Chile”, agregó.

La secretaria de Estado recalcó que la evidencia recogida por la muestra debe servir para diseñar políticas públicas. “Aquí se pone un patrimonio estadístico del país al servicio de esa política y de ese plan de acción. Así que esperamos que se le dé continuidad a estas políticas de Estado”, declaró.

Desde UNICEF, el oficial de monitoreo y evaluación, Alejandro González, valoró el alcance y continuidad del estudio. Para González, la ELPI constituye una evidencia única a nivel nacional para comprender cómo el entorno familiar, educativo y socioeconómico moldea el desarrollo infantil.

“Hay preguntas que uno en el futuro podría plantear y que eventualmente con los instrumentos que van a existir en el futuro van a poder abordarse. El impacto de la pobreza, directamente no lo podemos ver, pero tenemos un proxy con el nivel socioeconómico en la encuesta. O variables que van emergiendo, como señalaba la ministra respecto a nuevas dinámicas de relación, los elementos y el impacto de las relaciones digitales, el mundo digital en su conjunto”, afirmó.

Sobre la misma, sostuvo que los resultados evidencian “el desafío y la oportunidad de reducir efectos de las brechas socioeconómicas mediante el desarrollo de entornos de crianza nutritivos y el fortalecimiento de los sistemas de protección social y de cuidado”.

El jefe de la División de Observatorio Social, Matías Cociña, presentó parte de los resultados más recientes del estudio. En su análisis, el investigador subrayó que si bien las diferencias socioeconómicas no explican todas las brechas en bienestar subjetivo, sí influyen en aspectos como el acceso a actividades recreativas y en el desarrollo del vocabulario.

En 2010, cuando los niños tenían entre 0 y 4 años, el 34,1% del quintil más bajo obtenía resultados sobre el promedio, mientras que el quintil más alto representaba un 56,4%. En la adolescencia, la distancia se mantiene con un 61,1% versus 82,7%, respectivamente.

De acuerdo con los resultados, tres de cada cuatro jóvenes presentan algún síntoma de ansiedad o depresión, y un 26,5% muestra síntomas moderados o severos, lo que calificó como “motivo de preocupación”. Asimismo, advirtió que existe una brecha de género en salud mental, donde las mujeres adolescentes presentan prácticamente el doble de prevalencia de síntomas severos respecto de los hombres.

El especialista explicó que las adolescentes reportan una mayor exposición a pantallas y a situaciones de ciberacoso: un 42% declara quedarse despierta todas las noches mirando el celular. En tanto, un 54% de niños y niñas utiliza redes sociales por tres o más horas al día.

Otro de los hallazgos tiene que ver con la disparidad en el lenguaje. Según la TVIP (Test de Vocabulario en Imágenes Peabody), que mide el desarrollo del vocabulario, se identificaron diferencias de género: las niñas comienzan con ventaja en vocabulario entre los 2 y 6 años, la brecha se reduce entre los 7 y 12, y en la última medición entre los 14 y 18 años se invierte a favor de los niños.

Al cierre de su presentación, Cociña adelantó la creación de la Encuesta de Caracterización de la Realidad de la Adolescencia y la Niñez (CREAN Chile), una iniciativa que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social a través de la División de Observatorio Social y la Subsecretaría de la Niñez.

El equipo contará con el apoyo de UNICEF y una mesa técnica interinstitucional compuesta por: el MINSAL, MINEDUC, JUNAEB, Agencia de Calidad de la Educación, Ministerio de la Mujer, INJUV y el Servicio de Protección Especializada a Niñez y Adolescencia.

Esta medición permitirá “monitorear el bienestar de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional”. El próximo año se llevará a cabo el diseño operacional y de instrumentos de la nueva medición longitudinal, con su primer levantamiento proyectado para 2027 y la publicación de resultados en 2028. En 2029 se espera iniciar el diseño de una segunda ronda de la encuesta.