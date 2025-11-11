Álvaro Gallegos y supuestas redes de trolls vinculadas a asesor de Kast: “Es de una deshonestidad e inmoralidad tremenda"

El exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, reaccionó con dureza al reportaje que reveló un eventual financiamiento secreto de la Asociación de AFP a la fundación Ciudadanos en Acción, encabezada por Bernardo Fontaine, quien integra el comando del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Una investigación publicada por el medio digital Reportea, en colaboración con Vergara 240 —plataforma de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales—, reveló que la Asociación de AFP habría financiado en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, liderada por Bernardo Fontaine, quien es integrante del comando presidencial de José Antonio Kast.

Según el reportaje, desde esa organización se habrían articulado campañas digitales contra reformas previsionales y ataques a candidaturas presidenciales, incluyendo pagos a influencers y cuentas trolls.

Este martes la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a este reportaje y puntualizó que la investigación deja en evidencia que “no solamente estaría detrás de las campañas, sino que lo que ha trascendido en prensa es que Bernardo Fontaine, habiendo sido pagado por la Asociación de AFP, se opuso en todo momento a una reforma previsional, diciéndole a los chilenos que lideraba un movimiento ciudadano denominado ‘Con mi plata no’. Y la verdad es que con la plata de los cotizantes se pagaba campaña en ese momento contra la reforma previsional y hoy contra mi candidatura y la de Evelyn Matthei”, señaló.

Así, Jara emplazó al candidato presidencial republicano a tomar medidas en relación a Bernardo Fontaine: “Debería separar a esta persona de su comando si estos hechos son reales, y si no lo son, que los desmienta”.

En conversación con Radio y Diario de Universidad de Chile, el exasesor del Ministerio de Hacienda y superintendente de pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet, Álvaro Gallegos, sostuvo que los antecedentes revelados en la investigación periodística son “una muestra de cómo se manipula a la opinión pública con recursos de los trabajadores”.

“Al final lo que hacen es financiar la difusión de mentiras y falsedades para incidir en la opinión pública, para instalar imágenes falsas en la ciudadanía y convencer a la gente de que son verdaderas y de esa manera influir en sus decisiones electorales. Es muy triste darse cuenta, aunque uno siempre ha tenido la sospecha, pero darse cuenta de que efectivamente esta gente funciona de esa manera, con maldad, con falta de honestidad”, declaró.

En esa línea, la exautoridad cuestionó el rol de la Asociación de AFP: “Las asociaciones gremiales deberían defender en buena ley los intereses de su gremio. Pero otra cosa muy distinta es que se dediquen a difundir noticias falsas. Son gente que realmente tiene conductas gangsteriles, y es realmente triste tener esa evidencia”.

Oficio de la Superintendencia y límites institucionales

Tras el reportaje, la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP para que entreguen, en un plazo de cinco días hábiles, información sobre toda publicidad o promoción directa o indirecta que haya sido gestionada en el marco de estas campañas digitales.

Gallegos valoró la acción, aunque la calificó como insuficiente. “Eso es lo mínimo que podía hacer la Superintendencia. Este es un asunto que está en debate hace mucho tiempo, porque la Asociación de AFP financiaba campañas comunicacionales siempre negativamente respecto de la reforma previsional”, sostuvo.

Además, explicó que el organismo tiene facultades limitadas: “La Superintendencia puede fiscalizar a las AFP, pero no tiene las herramientas para fiscalizar a la Asociación. Está más allá de su delimitación regulatoria. Lo que puede hacer, como este oficio, es interesante, pero de efecto concreto, real, la verdad es que es muy poco”.

“Es lamentable, pero así está diseñada la institucionalidad. Por lo tanto, seguimos expuestos a estas conductas tan penosas”, complementó Gallegos.

“Con mi plata sí para financiar mentiras”

El exsuperintendente cuestionó con dureza la campaña de mentiras que, a su juicio, se instaló a partir del proceso constituyente y la reforma de pensiones: “Con mi plata no para ser solidario, con mi plata no para ayudar a los que no tuvieron las mismas oportunidades que yo tuve en la vida, con mi plata no para aquellos que están en una situación de necesidad, con mi plata no para aquellos adultos mayores que tienen pensiones de 50 lucas, pero con mi plata sí para financiar mentiras”.

“Es de una deshonestidad y de una inmoralidad tremenda. Ojalá que los sectores que apoyan a esta industria reflexionaran sobre sus conductas, sobre sus comportamientos”, emplazó Gallegos.

“Esto es el mal, el mal que se extiende impunemente y no hay cómo detenerlo. Porque al final todo eso redunda en una cosa. Y esa cosa es que se sigue explotando a los trabajadores, quitándoles mediante el ahorro forzoso parte de su sueldo, ¿para qué? Para que un grupo pequeño de operadores financieros se hagan una fortuna. Las rentabilidades de las AFP, las rentabilidades de las propiedades de la ley, son groseras y obscenas”, enfatizó.

Gallegos evidenció que hoy las AFP tienen más de 200% de rentabilidad sobre patrimonio. “En un año recuperan dos veces el capital invertido. Es una cosa obscena, totalmente obscena”, dijo.

Así, el exsuperintendente cerró cuestionando la falta de regulación de parte del Estado con respecto a las Administradoras de Fondos de Pensiones: “Usted tiene control tarifario en el agua, en la luz, en el gas, pero en las comisiones AFP no hay control tarifario. Pueden cobrar lo que se les antoje. Es una vergüenza tremenda y es lamentable que no haya capacidad para combatir aquello”.