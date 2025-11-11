Carlos Maldonado por Evelyn Matthei: "Tenemos una expectativa firme de que ya está en segunda vuelta"

El militante de Demócratas, ex miembro del Partido Radical y vocero del comando de Evelyn Matthei, Carlos Maldonado, tuvo una buena evaluación del desempeño de la candidata en el último debate presidencial.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el también exministro de Justicia aseguró estar confiado en que “las propuestas de Matthei, el trabajo que ha hecho recorriendo todo el país, el cariño que le ha mostrado la gente y su desempeño público en todos los debates, incluyendo el de ayer, ameritan un un respaldo ciudadano que le permite estar en segunda vuelta y luego acceder a La Moneda”.

“Yo creo que en todos los debates ella ha destacado por su solidez, maneja todos los temas, tiene propuestas claras, no cae en la demagogia ni elude de las respuestas, como ocurre con varias candidaturas. Así es que nosotros tenemos una expectativa firme de que ya está en segunda vuelta y eso lo vamos a ver este domingo”, dijo.

En esa línea, Maldonado puso en duda la capacidad de las encuestas para predecir los resultados de la elección. A su juicio, estos sondeos, “miden el momento”. “Ninguna encuesta le pregunta a la persona o puede medir qué va a ser una persona una semana después o un mes después. En el momento en que preguntan, entregan un cierto una cierta medición, pero la verdadera medición es en la urnas”, sostuvo.

Por otra parte, respecto a la zigzagueante estrategia electoral de Matthei, que a ratos la tiene posicionándose más cerca del centro y otras veces acercándose a los planteamientos de la ultraderecha, el ex militante Radical afirmó que se trata de “una construcción de parte de la de las otras candidaturas”.

“Claramente hay candidaturas, Kast y Kaiser, para decir las cosas por su nombre, que se están peleando encarnizadamente el voto más duro. Ellos pelean por quién es más duro y parte de sus estrategias es tratar de golpear a Evelyn Matthei. Entonces, claro, si ella habla de unidad, para ellos eso no es ser duro. Si ella habla de acuerdos, para ellos eso no es ser duro”, estimó.

De todas maneras, Maldonado indicó que confía en “que el país no va a caer en esa trampa, de pensar que alguien que tiene visión de Estado, por tener visión de Estado, eso equivale a no tener posiciones firmes”.

“Todos conocemos a Evelyn Matthei, es una candidata que tiene un trayectoria larga, como senadora, como diputada, como ministra, como alcaldesa y claramente ella siempre ha tenido posiciones muy firmes, tiene un domicilio político claro, pero es una persona razonable, una persona con la que se puede dialogar”, apuntó.

Los apoyos en segunda vuelta

Consultado sobre lo que hará Demócratas en la segunda vuelta de las presidenciales, si es que Evelyn Matthei no logra llegar al balotaje, Carlos Maldonado profundizó en el tipo de acuerdo que tienen con Chile Vamos.

El exministro manifestó que “nosotros, como Demócratas, somos un partido que quiere lo mejor para el país, ¿y qué significa lo mejor para el país? Tratar de reencontrar el el espíritu que hubo, la capacidad de ejecución, la capacidad de hacer buena política y la capacidad de llevar al país de nuevo por el camino de desarrollo que hubo especialmente los primeros 20 años de la democracia, en lo que fueron los gobiernos de la Concertación. Para eso, tenemos este acuerdo político, programático, con los partidos de Chile Vamos y con Amarillos. Ese es nuestro proyecto político”, planteó.

“No somos parte de algún sector político por el cual automáticamente debamos apoyar a tal o cual candidato en segunda vuelta, si es que no está Evelyn Matthei. Nosotros no somos por fondo ni forma del sector político en que están Kast ni Kaiser”, zanjó.