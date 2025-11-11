Esmeralda Escalante, la madurez y los "caprichos" de Ainda: "Después de cinco discos, estamos haciendo lo que queremos"

Luego de una década de canciones y conciertos, tocar en Chile se sentía casi como saldar una deuda pendiente. “Automáticamente, apenas terminó el show del año pasado, nos dijimos ‘tenemos que volver el año que viene'”, confesó la artista Esmeralda Escalante.

Junto a Yago Escrivá son Ainda, reconocido dúo argentino de indie pop que debutó en nuestro país en octubre del 2024 y que retornará el próximo viernes 21 de noviembre para tocar, por primera vez en suelo nacional, las canciones que componen “Fuimos los dos“, su más reciente álbum.

“Siempre es lindo cuando sucede el encuentro con la gente”, aseguró Escalante sobre las expectativas que sostienen a pocos días del show, que tendrá lugar en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. “Al tocar las canciones en vivo es como que se termina una parte del proceso, pero también empieza la otra, que es, justamente, esa conexión que se genera en los shows en vivo con el material nuevo. Y por lo que pudimos sentir hasta ahora, estuvo muy buena recepción. Cantan mucho las canciones nuevas, así que sentimos ahí una linda recepción“, agregó sobre la rotación de nuevo repertorio.

Uno que, además, tiene la característica de condensar un sonido con evocaciones retro que responde no solo a la búsqueda sonora de la dupla, sino también a la forma en que se ejecutó la composición y posterior grabación del LP. “Fue algo buscado muy conscientemente. Un amigo nos dijo que no podríamos haber hecho este disco antes de los 30 —ya tenemos 30 y algo los dos—, y estoy de acuerdo con esa observación, desde lo compositivo y también porque quizás, después de hacer cinco discos, simplemente estamos haciendo lo que teníamos ganas de hacer“, confesó la argentina.

“Puede que no vaya muy en consonancia con lo que está pasando alrededor en el mundo, en cuanto a que, por ejemplo, grabaron 25 personas. Fue con orquesta en vivo, así que tiene mucho componente orgánico: instrumentos tocados por personas reales, con partituras impresas y arregladores, toda una cosa que, más allá del sonido en sí, también es retro a nivel de propuesta o manera de trabajar. Para nosotros eso fue espectacular. Era algo que teníamos muchas ganas de experimentar y lo hicimos. Fue muy enriquecedor y muy divertido también”, detalló Esmeralda.

En esa línea, la artista aseguró que se trata de un disco “que tiene que ver con una especie de madurez y, a la vez, un capricho. Siempre está esa parte más del juego que nos sigue llevando para adelante”.

“Es una buena combinación entre un poco de experiencia, en ya haber buscado en algunos lugares creativos, y también algo de arrojo. A esta edad seguís teniendo energía para probar cosas nuevas. Y ojalá esa energía nunca se termine, pero no lo sé. Así que es un buen punto de equilibrio”, reflexionó.

Mirar hacia el otro lado de la cordillera

Al margen de lo que han sido sus experiencias con el público chileno, los músicos de Ainda también tienen dentro de su radar a varias voces locales que han capturado su atención.

Uno de ellos es Laró, quien incluso abrió el show de los trasandinos en el Teatro Nescafé de las Artes el 2024. “Compartimos con él y me encanta cómo canta. Tiene una dulzura muy hermosa en su voz. Abrió el show del año pasado y me encantó. Nos gustó tanto que lo invitamos a cantar ahí en el momento y se subió”, recordó Esmeralda.

“Mon Laferte también me parece increíble, aunque todo el mundo piense que es mexicana”, apuntó entre risas. “Es una artista asombrosa y me quedó muy pendiente ir a verla cuando estuvo acá hace un tiempito. Me quedé con las ganas, no pude ir”.

Sin embargo, quizás uno de los músicos que mayor interés despierta en el dúo es Alex Anwandter. “Nos gusta mucho. Siempre que hablamos con gente de Chile lo nombramos porque lo seguimos hace mucho tiempo. Pero todavía no nos cruzamos”, compartió la cantante.

Ecosistema de referencias que se complementa con la influencia y la valoración que Esmeralda y Yago tienen de artistas argentinos. “Miranda! es un tremendo dúo para tener de referencia. No solo musicalmente, porque quizás ellos están muy abocados al pop. Nosotros simplemente coqueteamos un poco con eso. No me atrevería a decir que hacemos pop duro. Pero sí, estéticamente y por la dinámica que tienen de trabajo entre ellos, siempre es una especie de faro a tener en cuenta“, expresó la cantante.

“También porque es un dúo varón-mujer, que quizás nos faltan un par de referencias. Obviamente aparecen los Pimpinela en el imaginario argentino de los duetos mixtos. Y después, en cuanto a lo musical, de todo: se me ocurren los grandes, como Fito Páez, Charly (García), (Luis Alberto) Spinetta. Y después, artistas contemporáneos que admiramos mucho, que seguimos de cerca y que son amigos”, agregó.

“Feli Colina, Lola Cobach, Chechi de Marcos, El Zar… Son todos amigos que están siempre escribiendo y sacando discos, tocando en vivo. Y seguimos mucho sus carreras porque los admiramos, además de ser amigos”, cerró la compositora.