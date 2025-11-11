Explosiones en Islamabad y Delhi: el tenso hilo de la paz en Asia del Sur

Una explosión sacudió este mediodía la capital de Pakistán, Islamabad, al estallar un artefacto frente a un juzgado y causar la muerte de una docena de personas. El atentado ocurre en un contexto crítico para el país, que enfrenta simultáneamente la amenaza de los talibanes paquistaníes desde Afganistán y el recrudecimiento de las tensiones con la India.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, confirmó que un atacante suicida detonó sus explosivos frente a un vehículo policial en Islamabad a las 12:39 de la tarde, tras fracasar en su intento de ingresar a un juzgado.

Las víctimas, según los primeros reportes, eran en su mayoría transeúntes o personas que acudían a citas judiciales. Mientras que los restos del atacante aún no han sido identificados.

Aunque ninguna organización se atribuyó de inmediato la responsabilidad, fuentes de seguridad citadas por agencias internacionales como EFE apuntaron al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), los llamados talibanes paquistaníes, como posibles responsables del ataque.

Pero la tensión no terminó allí. Minutos más tarde, el Gobierno paquistaní confirmó un segundo atentado, esta vez contra una academia militar situada en el distrito de Waziristán del Sur, cerca de la frontera afgana. El objetivo fue el Cadet College Wana, donde se encontraban más de quinientos cadetes.

El ataque fue rápidamente repelido, aunque al menos tres personas perdieron la vida. Tres de los atacantes lograron ingresar en las instalaciones, lo que obligó a las tropas a desplegar una operación militar para evacuar a los jóvenes y neutralizar la amenaza. Fuentes de seguridad informaron que la operación continuó durante toda la mañana y que la situación dentro del recinto fue “crítica” durante las primeras horas.

Este nuevo atentado ocurre en un contexto de creciente inestabilidad interna en Pakistán. Desde la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, en el verano de 2021, los ataques de grupos armados en territorio paquistaní se han multiplicado.

Islamabad acusa directamente a Kabul de ofrecer refugio a los insurgentes del TTP para lanzar ataques dentro de Pakistán, una acusación que el Gobierno de facto afgano niega tajantemente.

Cabe recordar que el TTP es un es un grupo militante islamista que tiene como objetivo central derrocar al gobierno paquistaní y establecer un régimen basado en su interpretación estricta de la ley islámica (Sharia).

Por otro lado, el ministro del Interior paquistaní fue categórico al acusar que “Afganistán está directamente involucrado en el ataque”. Mientras, en un comunicado difundido por la televisión estatal, el primer ministro Shehbaz Sharif calificó los ataques como “una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad regional”.

Durante las últimas semanas, las tensiones entre Pakistán y Afganistán se han intensificado. En la frontera común se han registrado enfrentamientos entre el ejército paquistaní y combatientes insurgentes, con decenas de muertos. Una situación que ha deteriorado las relaciones bilaterales y que amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto en Asia del Sur.

Pero las tensiones no se limitan al eje Islamabad–Kabul. También se reaviva el conflicto histórico con la India, tras una serie de declaraciones cruzadas y acusaciones directas.

Según informaciones de AP News y France 24, el mandatario paquistaní, Sharif acusó a la India de respaldar el ataque suicida en Islamabad y del intento de asalto a la academia militar. Una declaración que encendió las alarmas en la región, recordando los episodios de violencia vividos a mediados de año, cuando ambas potencias nucleares se enfrentaron militarmente. La intervención diplomática de Estados Unidos evitó entonces una escalada, pero la desconfianza se mantiene.

Aunque sigue vigente el alto al fuego acordado en mayo, la situación entre India y Pakistán es frágil. Cachemira continúa siendo el punto más sensible y los recientes atentados han vuelto a poner en el centro del debate la amenaza del terrorismo y el riesgo de una nueva crisis regional.

Como si fuera poco, la tensión del ambiente aumentó con un hecho ocurrido apenas un día antes, pero esta vez en la India. El lunes por la tarde, un coche bomba explotó en una zona histórica de Nueva Delhi, provocando la muerte de al menos 10 personas y varios heridos. La detonación ocurrió cerca del emblemático Fuerte Rojo, símbolo de la independencia india. El suceso es inusual en una ciudad de más de 30 millones de habitantes y ha generado gran conmoción en todo el país.

Hasta el momento, el Gobierno indio no ha señalado a ningún grupo en particular, pero las primeras declaraciones de funcionarios sugieren que el ataque podría haber sido deliberado.

Con estos hechos, la tensión en Asia del Sur ha escalado rápidamente. Los ataques en Islamabad y Delhi, ocurridos con apenas un día de diferencia, amenazan con romper el frágil equilibrio entre dos naciones que históricamente se han enfrentado por motivos religiosos, territoriales y políticos.

El panorama actual es de una tregua frágil, una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento.

Pakistán acusa a Afganistán y a la India. Afganistán niega toda responsabilidad. Y la India, golpeada también por la violencia, observa con cautela mientras refuerza su seguridad interna.

La región parece hoy suspendida en un equilibrio precario, con las heridas del pasado abiertas y la sombra de nuevos conflictos sobrevolando el horizonte del sur de Asia.

Los atentados de Islamabad y Nueva Delhi marcan un nuevo punto de inflexión en la seguridad regional. Mientras los gobiernos prometen justicia y las poblaciones exigen respuestas, el fantasma del terrorismo vuelve a amenazar la paz entre tres países con una historia cargada de tensiones y desconfianzas mutuas.