¡Ganaron 89 medallas! Deportistas celebraron en La Moneda su histórica participación en los Parapanamericanos Juveniles

El Team ParaChile celebró este martes en La Moneda una histórica participación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que tuvieron lugar en nuestro país entre los días 31 de octubre y 9 de noviembre.

Chile compitió en la cita con una delegación de 113 deportistas entre 12 y 24 años, que sumaron un total de 89 medallas: 25 de oro, 32 de plata y 32 de bronce. De esta manera, se logró superar por un amplio margen la cantidad de preseas obtenidas en la cita anterior, Bogotá 2023, donde nuestro país consiguió 29 medallas.

El Presidente Gabriel Boric felicitó a los jóvenes detrás de la hazaña: “Quiero transmitirles con mucho cariño, con respeto, la admiración que generan en el país entero. Ustedes son un orgullo para todo Chile, de verdad. Y son un orgullo para Chile que no solo pasa por estos momentos de premiaciones, sino que además se transforman en un ejemplo”.

Además, el Mandatario aprovechó la instancia para recalcar la importancia de que el Estado destine recursos al deporte. A su juicio, “estas inversiones son las que valen la pena”.

“Algunos dicen de manera muy frívola que invertir en deporte, en cultura, en ciencia, es secundario y lo toman como un vagón de cola. Nosotros creemos que el deporte es prioritario, no solamente por la alegría que genera, sino porque genera una sociedad más cohesionada”, destacó.

El presidente del Comité Paralímpico, Sebastián Villavicencio, se sumó a las felicitaciones y agradeció especialmente al Presidente Boric porque, en su opinión, ha hecho un importante aporte al deporte paralímpico.

“Hemos venido tres veces a La Moneda donde usted nos ha recibido por la gran participación de nuestro Team. La primera vez que nos recibió fue con Santiago 2023, donde obtuvimos 31 medallas, récord histórico; la segunda vez, nos recibió cuando llegamos de París, de los Juegos Paralímpicos, con seis medallas y con un récord histórico; y hoy nos vuelve a recibir con otra participación histórica donde batimos todos los récords con creces. Así que yo quiero agradecerle a usted de manera muy especial, porque gracias a su colaboración y al apoyo del Gobierno el deporte paralímpico ha podido seguir creciendo”, sostuvo.

De la misma manera, la deportista y paratleta de la Región del Maule, María Jesús Lara, quien obtuvo tres medallas de oro en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos en estos Juegos Parapanamericanos Juveniles, también intervino en la ceremonia realizada en el Palacio Presidencial.

En sus palabras, Lara agradeció a quienes asistieron a los Juegos y alentaron al Team Para Chile. Asimismo, motivó a otros jóvenes a seguir su camino como deportista de alto rendimiento.

“Hoy solo queda decir dos cosas, primero: gracias. Gracias a todos los chilenos que nos fueron a alentar, que llenaron las sedes con su alegría, sus gritos y sus banderas; y segundo, un mensaje a los jóvenes que nos escuchan: crean en ustedes. Yo cumplí un sueño gracias al entrenamiento, el trabajo y la fe en mí misma. Ustedes también pueden hacerlo”, instó.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles contaron con la participación de 1100 representantes de 27 países, quienes compitieron en 13 deportes y 14 disciplinas, disputadas en la Región Metropolitana y en la Región de O’Higgins.

Con la realización de esta cita deportiva, Chile se convirtió en el primer país de América en organizar los tres grandes hitos paralímpicos: los Juegos Parasuramericanos del 2014, los Juegos Parapanamericanos 2023 y los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.