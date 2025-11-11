Más de 23 mil 700 carabineros estarán desplegados para el resguardo de las elecciones del domingo

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y otras autoridades, informó este jueves el completo operativo de seguridad que se implementará para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

El plan contempla el despliegue de 23 mil 724 carabineros, apoyados por 6 mil 383 vehículos y 10 helicópteros a lo largo de todo Chile, para resguardar los 3 mil 164 locales de votación donde están convocados a sufragar más de 15,6 millones de personas.

Del total de efectivos, 18 mil 945 funcionarios realizarán tareas directamente vinculadas a la elección el mismo domingo. El ministro Cordero detalló que este contingente se distribuirá en labores de resguardo exterior e interior de los recintos, escolta de material sensible del Tricel y el Servel, patrullajes de reacción y fiscalización.

Un pilar fundamental del operativo es el resguardo de los recintos. “Para el caso de Carabineros de Chile, esta semana está coordinado un despliegue de más de 23 mil 700 funcionarios (…). De este total, más de 8 mil 600 están destinados a labores de resguardo de los 3 mil 164 recintos de votación que existen en el país”, explicó el ministro.

Además, cerca de 15 mil carabineros cumplirán funciones como escolta de material, servicio de constancia por no votar y tareas de patrullaje. A ellos se suman más de 5 mil 700 alumnos funcionarios que estarán a cargo específicamente de emitir las constancias para quienes no puedan votar.

Procedimiento para excusarse

Respecto a las excusas para no votar, las autoridades hicieron especial hincapié en el procedimiento para quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, recomendó utilizar la Comisaría Virtual con Clave Única. “En ese procedimiento (…) el sistema arroja una clave alfanumérica, la cual debe ser necesariamente presentada en la unidad (de Carabineros) en la cual las personas que quieran excusarse deben hacerlo”, explicó Araya.

“Con esa clave alfanumérica se puede perfectamente excusar, y en la unidad se le va a certificar que la persona efectivamente se encuentra a más de 200 km del local de votación”, indicó.

Un llamado a la tranquilidad y la participación

Más allá de las cifras, el ministro Cordero recalcó el significado cultural de la jornada. “Existe una cultura nacional donde las elecciones son días de festividad. Es un día tranquilo donde las fuerzas policiales garantizan que las personas puedan concurrir libremente a ejercer su voto”, afirmó.

Enfatizó las características fundamentales del sufragio: “Ese voto es libre, lejos de todo tipo de coacción, es secreto; solo ustedes saben en la intimidad de la urna su elección, [la cual debe ser] informada sobre la base del debate público”.

“Fiel a la tradición democrática chilena, los días de elecciones son días donde las personas concurren con agrado y en ocasiones también con sus familias”, añadió.

En tanto, la autoridad recordó que las personas que no puedan votar por sí mismas “pueden ser asistidas de acuerdo a las instrucciones que van a recibir en los locales de votación”.

Así, las autoridades manifestaron su confianza en que la jornada del domingo transcurra de manera segura, ordenada y tranquila, permitiendo a toda la ciudadanía ejercer su derecho a voto.