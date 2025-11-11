Muñeca Bielorrusa: Corte ordena sumario a conservador de bienes raíces y notarios

El pleno de ministros y ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel, encabezado por la presidenta María Catalina González Torres, ordenó este lunes 10 de noviembre iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del conservador de bienes raíces de Puente Alto, 2 notarios titulares de la jurisdicción y un exnotario interino.

La presidenta González explicó que, “en sesión de fecha de hoy, decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido, mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional y teniendo presente además otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte”.

“Dichos funcionarios son los siguientes: Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre, notario de la 10° notaría y archivero judicial, con asiento en la comuna de San Miguel; Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez, notario de la primera Notaría de San Miguel, todos titulares en sus cargos y además en contra de Fernando Martel Costa, quien fuera notario interino de la 5° Notaría de San Miguel, con asiento en la comuna de La Cisterna”, agregó.

El viernes pasado, 7 de noviembre, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dio por finalizada la primera jornada de formalización contra los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el caso “Muñeca Bielorrusa“.

Durante la audiencia, la fiscalía regional de Los Lagos mostró una llamada entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, donde afirman que Mario Vargas “le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela (Vivanco)”.

Además, en la conversación, se puede escuchar a ambos discutir sobre la apertura del secreto bancario de Vivanco y Migueles, y como un medio de prensa sigue a Barrena para realizar una entrevista por estar vinculados con movimientos entre sus cuentas y la de los imputados.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.