Senadora Pascual (PC) tras destitución de Antonio Ulloa: “El sistema de nombramientos tiene que modernizarse”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, se refirió a la destitución del ahora exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Además, analizó la recta final de la campaña presidencial de cara a las elecciones de este domingo 16 de noviembre.

Respecto a la recién aprobada acusación constitucional, Pascual señaló que se valoró en su mérito y que los argumentos y causales se cumplían. En esa misma línea, cuestionó que la defensa del ahora exministro, planteara que “el Parlamento no puede juzgar a los jueces cuando una causa ya ha sido vista en sede administrativa judicial desde el punto de vista disciplinario de la Corte Suprema”.

“Creo que esa es una mala defensa, puesto que efectivamente los jueces tienen responsabilidades por las cuales dar cuenta”, declaró. En ese sentido, Pascual explicó que esas responsabilidades se expresan, “por un lado, en sede disciplinaria, como es en la Corte Suprema; por otro lado, en sede penal si es que cometen delitos, también en sede civil si es que hubiera algún daño a terceros y además, la responsabilidad constitucional, que es para la única que estamos mandatados como Parlamento”.

“Yo lamento que se diga que estamos juzgando dos veces, porque no es así”, aseguró.

También criticó que se usara como argumento de parte de la defensa del ahora exjuez la forma en la que opera el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. “Si alguien dice algo responden, ‘ah no, es culpa de la obligatoriedad del sistema de nombramiento, porque se tienen que visibilizar, tienen que mostrarse a los políticos’. A mí me parece eso bastante complejo, porque creo que el sistema de nombramientos tiene que cambiar, modernizarse, tampoco puede darse solo como era antes, desde el Poder Judicial, pero hay que reducir indudablemente las influencias del espacio político. Sin embargo, cuando se hace mal, no hay que echarle la culpa a los otros”, argumentó.

La senadora del PC agregó que el Ejecutivo presentó hace pocas semanas un proyecto de ley, actualmente en segundo trámite constitucional, para cambiar el sistema de nombramiento de jueces.

En el marco de esa propuesta aseguró que “siempre puede haber alguien, pero la idea es poder reducir al máximo esos grados de influencia. Yo dificulto que haya algún juez o jueza, o alguna persona en el Poder Judicial que no tenga una opinión política. El tema no es ése, es que sean capaces de abstraerse de todos los juicios y prejuicios que pudieran tener preelaborados y generar la revisión del caso a caso, que es la idea fundante de la justicia y de la imparcialidad, de darle el trato como corresponde para el debido proceso tanto la parte acusadora como a la parte de la defensa”.

“Entonces, nadie le está impidiendo a nadie pensar, lo que se le está diciendo es que, si usted tiene que analizar algo y si por A, B o C, no logra hacerlo, tiene también los recursos de inhabilitarse, de decir, ‘mira, yo no puedo en este caso, porque soy familiar, soy cercano o soy muy amigo’ o bien ‘no puedo en este caso porque tengo una animadversión contra esta persona, entonces no voy a poder hacer juicio objetivo’. Eso es lo que la gente espera”, agregó.

Recta final de la campaña

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Justicia de Michelle Bachelet y hoy vocero de Evelyn Matthei, Carlos Maldonado, aseguró que “el comunismo ha sido un desastre a nivel mundial donde ha gobernado”. Lo calificó como un aporte como oposición a nivel de avances sociales, pero aseguró que cuando gobierna termina siendo autoritario y se transforma en dictadura.

La senadora Pascual respondió que “como Partido Comunista de Chile hemos demostrado precisamente lo contrario a su afirmación. No sé qué es lo que no hemos respetado en este gobierno, qué es lo que no hemos respetado en el gobierno de la presidenta Bachelet (…) No sé a qué se refiere y desde ese punto de vista, yo creo que es parte de un argumento bastante trillado”.

“La extrema derecha utiliza argumentos muy trillados en contra nuestra, muy parecidos a todo el cuco de principios del siglo XX en adelante y a lo mejor está utilizando nuevos cucos, pero no estoy de acuerdo para nada con aquello. Creo que además nuestra candidata ha sido sumamente clara con que ella hoy día encabeza una coalición más grande que va a gobernar para todos y todas, que lo que le preocupa es la realidad de los chilenos y las chilenas”, continuó.

Además, Maldonado mencionó a Corea del Norte y Cuba. Al respecto la parlamentaria afirmó: “Nuestra candidata ya ha expresado su opinión, o sea, ¿de verdad me va a poner el ejemplo de Corea del Norte? En ningún caso lo hemos defendido como ejemplo de democracia en el mundo (…) Creo que son malos ejemplos y en los otros casos también ya se ha dicho, no es el concepto de proyecto político social que queremos construir en nuestro país. Hay, por cierto, explicaciones históricas de lo que ha pasado en Cuba y ahí me quedo”.

“Yo creo que si siguieramos todavía la cuenta que llevaba al principio Jeannette Jara de cuántas veces se lo preguntaban, ya iríamos como en la 140, o sea, creo que es sumamente reiterativo y no está funcionando. Entonces, yo les pediría que tratemos de hablar sobre las propuestas de nuestra candidatura”, apeló.