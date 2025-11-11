Tata Barahona por elecciones presidenciales: "Tengo clarísimo cuál es el proyecto de país que quiero apoyar en esta pasada"

“¡Hazte un viaje a Cancún a precio de Concón!”. Esa era la frase que versaba el cartel que, hace más de 20 años, perturbó uno de los viajes de Pedro Barahona. “Era una invitación a endeudarte. Estuve prácticamente una hora sentado frente a un letrero que decía eso, sin poder ver ni un paisaje salvo ese afiche en un medio de transporte”, recordó el destacado lutier y músico nacional, conocido popularmente como Tata Barahona.

Dos décadas más tarde, esa experiencia fue condensada por el artista en “Maldecires“, una canción formada por sonidos melódicos que el mismo compositor describe como una “queja antigua”. “No está en ningún idioma especial. Viene de la deformación de esa cita publicitaria de la época“, aclaró.

“Leer esa frase se fue deformando hasta convertirse en mí en un quejido. Ya trabajando con Calenda Maia —emblemática agrupación musical y de teatro de estilo medieval—, trabajando con idiomas y con lenguas muertas, quise jugar simplemente a experimentar con sonidos. Y esa frase me llevó a eso; y la melodía a indicar: bueno, es esta la garra que nos tiene, y esto es lo que nos hace”.

De hecho, el mismo artista define esa “garra” como la metáfora de algo que “nos atrapa en un sistema único de información, de tipo de vida, como si nos domesticaran para algo. Y los medios que lo manejan todo —no los alternativos como Radio Universidad de Chile—, esa masa que gobierna a esta enorme masa que somos todos, es la que queda manifiesta en esta canción. De qué manera se te dice ‘no pienses en la libertad, no pienses en los espacios de alegría; trabaja y produce’. Hay una garra que te tiene, que no te permite pensar en eso”.

Además de ser uno de sus más recientes lanzamientos, dicha canción constituye uno de los adelantos de “Puntadas“, el más reciente álbum de Barahona que será lanzado el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

Uno que incluye colaboraciones con algunos de sus compañeros emblemáticos de Calenda Maia —como Rafael Egaña y Jorge Matamala—, además de Doctor Pez, La Mena, Fernando Ubiergo y los hermanos Felipe y Pablo Ilabaca.

“Le invité, nos habíamos conocido un tiempo antes. Tuvimos muy buenas migas, enganchamos muy bien en lo personal y en lo humano. Y por supuesto que igualmente es un personaje fundamental de la música chilena. Le manifesté todo mi respeto y admiración por su obra musical. Tuvimos una muy buena onda y eso me hizo envalentonarme a invitarlo. Y él, muy amable y generosamente, vino desde donde vive a grabar y compartir con nosotros”, comentó sobre la colaboración con Ubiergo en la canción “Hermano gato“.

“Fue una muy linda experiencia. Me emocioné hasta las lágrimas cuando empezó a grabar y escuché por primera vez su voz cantando la estrofa. Fue un momento muy emotivo”, confesó Barahona.

En cuanto a la experiencia con los hermanos Ilabaca, el artista adelantó que seguramente “será la canción más promocionada del disco, o la que va a salir como tema fuerte. Está súper rica la onda del tema, y ellos, Felipe y Pablo, le pusieron todo el toque Ilabaca. Hubo un momento en que ellos mismos dijeron que parecía un tema de los Ilabaca con la participación del Tata Barahona. Quedó muy en la onda. Nos amalgamamos muy, muy bien”.

Observar y cantar

La observación de la realidad social de Chile y el mundo también ha sido una importante fuente de inspiración para el arte de Barahona. Algo donde “Maldecires” resulta ilustrativa.

Es en esa misma línea que el artista compartió su visión sobre lo que está en disputa por estos días, ad portas de una nueva elección presidencial: “Tengo clarísimo cuál es el proyecto de país que quiero apoyar en esta pasada. No me pierdo en eso. Sé claramente dónde está el enemigo. O quizás no el enemigo, pero sí el contrincante feroz y despiadado, desalmado incluso. Y entonces, procuro hacer de mis conciertos un espacio donde invito a esa reflexión y pongo argumentos para el debate”, afirmó.

“Tengo la ventaja de que desde el escenario estoy diciendo mi discurso y mi guion, pero creo que se aporta a la reflexión, a indicar ciertos detalles que nos podrían hacer pensar ‘este proyecto me interesa más que este otro’. En ese sentido, creo que hago mi parte, y tengo, por lo menos desde mi perspectiva, claro lo que voy a decidir“, aseguró.