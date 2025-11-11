Trabajadores denuncian ante la OIT condiciones laborales de funcionarios a honorarios

El Sindicato de Trabajadores a Honorarios Sintrac 3, junto a la Federación Nacional Clotario Blest y con el apoyo de la Fentramuch, presentó una reclamación formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Estado de Chile por vulneración de derechos laborales y sindicales. La acción busca visibilizar lo que califican como una situación de “precariedad estructural” que afecta a más de 500 mil trabajadores y trabajadoras contratados bajo la modalidad de honorarios en el sector público.

Según explicó el presidente de Sintrac 3, Cristián Cepeda, “el Estado chileno ha precarizado más que el sector privado, porque hoy existen funcionarios públicos que no tienen derecho a vacaciones, fuero sindical, ni licencias médicas. Son trabajadores que cumplen funciones permanentes, pero sin ningún derecho laboral reconocido”.

La denuncia presentada ante la OIT acusa el incumplimiento de convenios internacionales ratificados por Chile, especialmente aquellos vinculados a la libertad sindical y la protección de los derechos de los trabajadores. Cepeda recordó que, pese al dictamen 173.171 de Contraloría de 2022, que reconoció el carácter laboral de estos vínculos y ordenó el traspaso a contrata, “poco o nada ha cambiado: los municipios y servicios del Estado siguen utilizando el régimen de honorarios para abaratar costos y evadir responsabilidades”.

El dirigente señaló además que esta práctica ha derivado en despidos masivos y persecución sindical, particularmente tras los procesos electorales municipales, cuando “miles de honorarios son despedidos sin justificación ni derecho a defensa”.

En esa línea, el sindicato denuncia que el artículo 74 de la Ley de Presupuestos 2023, que establecía plazos para la regularización de contratos, “se ha aplicado de manera discrecional y a conveniencia de las autoridades locales y centrales”.

Cepeda enfatizó que esta acción ante la OIT no busca únicamente sanciones, sino “abrir un debate serio sobre la dignidad del trabajo público y la necesidad de terminar con una figura que lleva décadas de abusos”.

Finalmente, el dirigente sostuvo que la precarización laboral en el Estado “es hoy una forma institucionalizada de vulneración de derechos”, y que esperan que el pronunciamiento de la OIT “obligue a Chile a cumplir con sus compromisos internacionales y avanzar hacia un empleo público digno y estable”.