Último debate: Jara desafía a Kast por el rol de las AFP, pero el republicano se refugia en el ataque al Gobierno

A cinco días de las elecciones, este lunes tuvo lugar el último debate presidencial, instancia organizada por Asociación Nacional de Televisión (Anatel), en la que fueron protagonistas los dos candidatos que lideran las encuestas: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Los postulantes a La Moneda tuvieron varios cruces durante la noche. Mientras que Kast insistió en sus críticas a la administración del Presidente Gabriel Boric, Jara defendió su gestión como ministra del Trabajo y realizó, por su parte, varios cuestionamientos al abanderado de Republicanos.

El primero de ellos se relacionó con un reportaje de la plataforma Reportea, en que se reveló que la Asociación de AFPs financió en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción. La organización, liderada por el asesor económico de Kast, Bernardo Fontaine, habría articulado campañas digitales contra la reforma previsional y ataques a candidaturas presidenciales.

Sobre aquello, Jara manifestó que “una de las cosas que voy a impulsar es saber qué pasa con la plata de las AFP, la que se gasta en publicidad. En particular, en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además, fue un activo opositor a cualquier reforma previsional. Eso hay que transparentarlo, porque el movimiento se llamaba ‘Con mi plata no’ y resulta que con la plata de los propios afiliados, hoy día se está financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos”, acusó.

Kast no respondió directamente al emplazamiento y en su lugar, cargó contra el Gobierno. “¿Tienen ordenado el presupuesto? ¿Gastan lo que les ingresa? No han sido capaces de ordenar el presupuesto en tres años, siempre han calculado mal los ingresos y han gastado más de lo que tienen. Entonces es fácil prometer, es fácil decir: ‘Nosotros vamos a arreglarle la vida a todos’, pero se lo han gastado todo”, sostuvo.

En esa misma línea, cuando los candidatos fueron instados a elegir quién de sus contrincantes tiene las propuestas más populistas, Kast apuntó a Jara. “Vamos a cumplir cuatro años de Gobierno, de Gobierno populista, que prometió una cosa y no hizo nada. Más violencia, más pobreza, más vivienda, mejor salud. Es como el país de las maravillas lo que propone la candidata de la continuidad. Todo su programa es de un populismo total”, indicó.

Jara, en tanto, no quiso usar la palabra populismo, pero sí aludió a una “irresponsabilidad” de Kast y de los candidatos Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. “Aquí algunos proponen recortes como si esto fuera una competencia o una subasta y la verdad es que solo para que la ciudadanía tenga un parámetro de lo que aquí se está hablando, reducir seis mil millones de dólares, en los ingresos fiscales, si uno lo compara con lo que Chile gasta en PGU todos los años, estamos hablando de seis mil 500 millones de dólares. Decir que van a reducir los gastos, sin afectar el gasto social, no es verdad”, estimó.

El último enfrentamiento entre la candidata del oficialismo y el abanderado de Republicanos se vinculó con el debate por la agenda de derechos humanos.

A diferencia del resto de los candidatos, que consultados sobre su visión del Plan Nacional de Búsqueda y la transformación del Penal Punta Peuco, expusieron sus posturas, Kast se limitó a responder: “Voy a actuar, pero no a instancias de un Presidente que ha llevado a este país a un fracaso total. Este Presidente ha instalado estos temas precisamente para que no hablemos de los temas de futuro, de los dolores de Chile”, opinó.

Jara, por su parte, preguntó: “¿Se han dado cuenta que cuando se le pregunta a Kast sobre un tema siempre evade y responde otra cosa? Yo creo que eso no sirve para ser Presidente de Chile, uno debe tener posiciones claras”, afirmó.

El debate de Matthei

Previo al debate, parte de los ojos estaban puestos en la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien se enfrentaba a una última oportunidad de diferenciarse de sus compañeros de sector, Kaiser y Kast.

La postulante a La Moneda tuvo algunos cruces con sus contendores, pero no con quienes pelea su paso a la segunda vuelta. Primero, con el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls, a quien cuestionó por hablar de una “falta de humanidad” en las propuestas de seguridad; y luego, con Marco Enríquez Ominami, mientras que en el bloque temático de economía, se discutió sobre crecimiento.

A Kast, en tanto, lo criticó por usar un escudo de vidrio durante su cierre de campaña en Viña del Mar: “Durante ocho años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega”, remarcó.

“En vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a los Carabineros y también a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su armamento”, añadió Matthei.

Más allá de aquello, la militante de la UDI no tuvo otros desencuentros con Kast, y con Kaiser protagonizó un llamativo momento, luego de que éste la felicitara por su cumpleaños y le regalara una rosa. Después del debate, Matthei aseguró que será la ciudadanía la que tendrá que decidir si es que se marcaron diferencias.

“Eso lo dirán los chilenos. Yo estoy segura que nos van a dar el pase a la segunda vuelta. La votación más importante es la de ahora, de este domingo, ahí se elige finalmente cuáles son las dos personas entre las cuales va a salir la Presidenta de la República, porque yo creo que vamos a ser dos mujeres las que vamos a pasar a segunda vuelta”, dijo.

Los candidatos y el aborto

Además de la seguridad, la economía y los derechos humanos, las políticas sociales y los llamados “temas valóricos” también fueron parte del debate.

Consultado sobre si respaldaría el proyecto que ingresó este Gobierno de aborto sin causales, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló que su sector cree “en el respeto irrestricto del proyecto de vida de las personas y eso incluye guaguitas. Matar guaguitas no está dentro de nuestro programa y no voy a entrar yo como Herodes a la historia de Chile siendo un Presidente que apoya una ley de aborto libre”.

Asimismo, planteó que eliminaría la causal de violación de la actual legislación, “en razón que no se están denunciando los violadores”.

Otro candidato que tampoco se mostró a favor del proyecto de aborto fue el representante del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi. Sin embargo, este último sostuvo que apoya las tres causales y pidió “más píldora del día después”.

“También que no se tenga que pedir receta médica para las píldoras anticonceptivas. Nosotros creemos en la libertad de elección en la vida sexual de las personas”, enfatizó.

El independiente Harold Mayne-Nicholls evitó dar a conocer su postura. “Mi visión personal es que esto tiene que ser trabajado, pensado y madurado entre toda la sociedad. Este es un tema que lo único que va hacer es seguir dividiéndonos. Yo creo que hay que trabajarlo y pensarlo”, insistió.

En contraste, los candidatos Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés estuvieron por apoyar el aborto sin causales.

“Soy el autor de la ley. El año 2006, cuando era diputado, fui el pirmer autor de una ley que no busca promover el aborto, busca que ustedes mujeres no se vayan presas. Es una justicia, yo estoy a favor de despenalizar el aborto”, aseguró MEO.

“Estamos por despenalizar en todos los casos. Chile es un país abortivo, la sociedad nuestra es abortiva, la superexplotación de las mujeres es abortiva, los malos sueldos, las malas viviendas. Todas las condiciones pésimas que se viven diariamente, eso es abortivo”, opinó Artés.