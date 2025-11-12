Alcalde Olmos: "Para destapar la olla de impunidad, hay que levantar el secreto bancario"

La seguridad es un tema que sigue inquietando a los alcaldes de distintas comunas, por ello un grupo de jefes comunales oficialistas demandó al Gobierno un mayor despliegue en los últimos días. “Cuando uno mira el problema de la violencia, en especial esta sensación de impunidad que existe, este no es un problema nuevo de este gobierno, sino que es anterior de larga data”, planteó el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el jefe comunal oficialista se refirió a la carta dirigida al Presidente Gabriel Boric por los recientes episodios de violencia y a la respuesta del Ejecutivo. “El Gobierno hace un esfuerzo inicial bien importante de adquirir patrullas, posterior a eso crea los escuadrones ECOH (Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios), y finalmente esto de que los municipios ya no concursan por los recursos de seguridad sino que son asignados según ciertos criterios y eso facilita bastante la situación”, declaró Olmos valorando el esfuerzo de los últimos años en la materia.

Tras reconocer el trabajo del Ejecutivo en relación a la seguridad pública, abordó los tres elementos sobre el combate contra el crimen organizado que fueron aludidos por los jefes comunales en la misiva entregada en La Moneda. “El primero de ellos tiene que ver con que el narcotráfico busca cumplir su objetivo que es el lucro. Lo que nosotros planteamos es el levantamiento del secreto bancario para poder destapar una olla que está muy cubierta en la impunidad, y que hay un sector político que se opone directamente y eso tiene que ver con la derecha”, detalló el alcalde.

“En segundo término planteamos el término del ingreso de armas al país. Sobre todo las semiautomáticas que están más asociados a la guerra y a alto poder de fuego”, prosiguió explicando. “Lo tercero que es más controvertido tiene que ver con la incautación del patrimonio narco y del crimen organizado”, agregó.

Olmos abordó desde su experiencia cómo los alcaldes pueden intervenir en materia de seguridad de forma más eficiente: “El caso de La Cisterna es bien especial y emblemático, porque estamos gastando algo menos del 10% de nuestro presupuesto en seguridad. Y constituimos una asociación de seguridad, que es la tercera del país y la única que existe en el sector sur de Santiago. Entonces hoy día tenemos equipos que no contábamos”.

“Este rol que deben tener los municipios en la relación con las comunidades de entregar información, sobre bandas, personas y casas. Que terminan en análisis de antecedentes criminales de parte de Carabineros y PDI, y que posteriormente conllevan a allanamientos, retiro de personas y, de alguna manera, devolverle la paz a ciertos barrios”, sumó el alcalde.

Además, el jefe comunal reiteró su postura acerca del rol que tiene que jugar el Estado en materia de seguridad. “Cuando no hay presencia, esta sensación de apropiamiento efectiva del espacio se intensifica y genera finalmente que la gente esté escondida en su casa en ciertos lugares para que no les vaya a llegar una bala loca, nosotros creemos que eso es lo mínimo”, apuntó, afirmando que “creemos que el Estado tiene la capacidad”.