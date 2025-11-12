“Chile no se cae a pedazos”: Jara culmina campaña con potente respaldo ciudadano

Ante cerca de 10 mil personas reunidas en la Plaza de Maipú, la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, realizó el cierre de su campaña metropolitana. El acto contó con la presencia de figuras oficialistas como Tomás Vodanovic (alcalde de Maipú) y Matías Toledo (alcalde de Puente Alto).

Desde el escenario, Jara hizo un llamado a confiar en el país: “Chile no se cae a pedazos, somos un gran país con un gran futuro por delante”.

En materia de probidad, anunció medidas contra la corrupción, asegurando que “vamos a darle donde más les duele, en la ruta del dinero sucio, vamos a levantar el secreto bancario”.

Respecto a sus propuestas económicas, comprometió un ingreso vital de 750 mil pesos, afirmando: “me voy a asegurar de que cada familia llegue tranquila a fin de mes”.

También destacó su agenda social, con énfasis en la reforma a la salud pública y el proyecto de sala cuna universal. Sobre este último, enfatizó: “aunque Kast se oponga, no vamos a parar”.

La candidata cerró su discurso denunciando ataques comunicacionales: “Intentaron manchar nuestra candidatura, pero yo no me voy a cansar, porque soy una luchadora”. Y concluyó con un llamado a la esperanza: “Tenemos la posibilidad de tener un gran futuro, como nuestra patria lo merece”.