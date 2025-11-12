Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de febrero de 2026


Con estética trumpista, Kast cerró su campaña con show en el Movistar Arena

Desde el comando, realizaron un balance favorable en cuanto a la convocatoria, la cual superó las expectativas, y el ambiente festivo, complementado por la presencia de parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano.

Desde el comando, realizaron un balance favorable en cuanto a la convocatoria, la cual superó las expectativas, y el ambiente festivo, complementado por la presencia de parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano.

Elecciones 2025

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, realizó este martes por la noche el cierre de su campaña para la Región Metropolitana en el Movistar Arena.

El acto, que busca ser uno de los últimos hitos de propaganda política antes de la medianoche del jueves, generó una alta expectativa en el comando, convocando alrededor de 10 mil personas en el recinto, según sus organizadores.

La puesta en escena del cierre de campaña incluyó múltiples pantallas y un escenario muy al estilo de las campañas de cierre en Estados Unidos del actual presidente, Donald Trump.

Los asistentes entonaron la canción nacional antes de dar paso a la música en vivo de Viking’s 5 y Zúmbale Primo, mientras se proyectaban imágenes del abanderado y consignas de campaña. El público, que prácticamente llenó el recinto, bailaba, agitaba banderas y coreaba su apellido.

Desde el comando, el balance preliminar fue positivo: la convocatoria superó las expectativas y el ambiente fue marcado por la presencia de parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano, que se mezclaban con simpatizantes en busca de fotografías.

Como es habitual, Kast preparó su discurso junto a su equipo más cercano. En su intervención criticó la gestión del gobierno en materia de seguridad y lanzó dardos a la candidata oficialista Jeannette Jara, hoy liderando las encuestas.

La jornada cerró con la presentación de Américo, según lo previsto en el itinerario.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, comentó que “hoy ya estamos con esta celebración de la gran fiesta del cambio. Hoy día queremos terminar aquí en la Metropolitana, porque tenemos un cierre de regiones que va a ser en Biobío”, explicó.

“Estamos muy contentos del ambiente que hay, de las personas que siguen llegando, de poder tener mucha energía y terminar esta campaña con mucha energía, con mucho esfuerzo, pero también con mucha esperanza, que el 16 de noviembre pasemos a la segunda vuelta, que en diciembre le podamos ganar el comunismo y desde marzo empezar a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo en el sur que nos tiene también con bastante atentados esta última semana”, señaló.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Fallece el reverendo Jesse Jackson, líder histórico por los derechos civiles de EE.UU.
post-title
Perú: El presidente José Jerí enfrenta una moción de censura y destitución
post-title
Sesenta años después, se confirma hallazgo del cuerpo del sacerdote Camilo Torres
post-title
Felipe Abbott y liberaciones erróneas: “El juicio, reproche y preocupación no debe ser sólo hacia Gendarmería”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X