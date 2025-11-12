Diputado Aedo (DC) y desmarques de Jara con Boric: “Quiere decirle al país que su gobierno será uno nuevo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Eric Aedo, vocero de la candidata Jeannette Jara (Unidad por Chile), se refirió a la recta final de la campaña presidencial. Así, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados reconoció un “desmarque” de parte de la candidata hacia el Gobierno.

Para el parlamentario democratacristiano, es “del todo natural” que Jara exponga sus diferencias con la administración de Gabriel Boric. “Creo que lo que Jeannette Jara quiere decirle al país es que su gobierno va a ser uno nuevo, que obviamente va a seguir la tradición de lo que han sido los gobiernos democráticos de los últimos años, donde los temas de justicia social van a seguir a la base, pero también los temas que hoy día son emergentes y que a la gente le hacen todo el sentido, que es la seguridad”, declaró.

Insistió en que el sector que hoy representa la candidata debe hacerse cargo de la seguridad y reflexionó respecto a que “durante muchos años en el mundo de la centro izquierda se entendió que el tema de la comisión de delitos, de la delincuencia estaba muy asociada a un sistema social, pero hoy día eso ha cambiado”. “No toda la gente que está metida en el crimen organizado o que comete actos violentos o de delincuencia, son personas que han sido excluidas del sistema social”, enfatizó.

“Hay que asumir que hay personas que tomaron la decisión de hacer del crimen organizado o del acto delincuencial una forma de vida, es una realidad que está presente. En ese sentido, me parece que Jeannette Jara se hace cargo de esa realidad y obviamente, también toma distancias del gobierno en cuestiones que a mí me parecen bien fundamentales, que yo no quiero eludir”, agregó.

En un segundo ejemplo de cómo la candidata Jara se ha distanciado del Gobierno, Aedo aludió al caso Monsalve y mencionó que: “Cuando a ella le tocó vivir una situación semejante, de cierto acoso o abuso, tomó una decisión que fue muy criticada incluso al interior del propio Gobierno, incluso ante la opinión pública, cuando sacó de su cargo a un subsecretario del Trabajo, que después fue sometido a investigación”.

“Esa actitud que ella tiene respecto de lo que el gobierno hizo en su minuto con Monsalve, acusado ni más ni menos que de violación, que está eso en un proceso investigativo judicial, pero el Gobierno se tomó sus buenas horas, 48 horas al menos, en tomar una decisión. Entonces, esos contrastes tiene que hacerlos, sea en seguridad, sea en cómo se responde frente a los abusos y sea también en el tema económico, aquí no escondamos las cosas”, enfatizó.

Respecto a por qué no apoyó la candidatura de Gabriel Boric en primera vuelta el año 2022 y sí la de Jeannette Jara en esta pasada, aseguró que, en primera instancia, en la elección anterior estaba la postulación de Yasna Provoste, sin embargo, aseguró que sí apoyó a Boric en segunda vuelta. “No iba a votar nunca por alguien de la extrema derecha como (José Antonio) Kast, de una formación incluso religiosa muy dogmática que yo no comparto. Esa disyuntiva está presente hoy día”, argumentó.

“Yo no voy a votar por la extrema derecha, que cree que todo lo resuelve a balazos, con el uso de la fuerza, que no se da cuenta esa extrema derecha que hoy día sus cantos de sirena pueden tener acogida en un sector de la población, pero en otro sector y por eso quiero dar el dato: 42% del padrón electoral que hoy día vota nació después del año 89, es decir, casi la mitad de los votantes son personas jóvenes que les interesa la seguridad, el desarrollo económico, la paz social, pero también le interesan las libertades personales y yo siento que la extrema derecha no las va a respetar”, continuó.

En línea con lo anterior, justificó su apoyo y el de su partido a Jeannette Jara: “No puede seguir la Democracia Cristiana como un partido que siempre se mueve en la ambigüedad, en el veremos, depende. No. Creo que la DC tiene que aprender de los adversarios políticos, que cuando se habla claro, la gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo contigo, pero sabe lo que piensas y eso la gente al final lo valora”.

Acusación Constitucional contra exministro Pardow

Respecto a la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, por los errores en las cuentas de la luz, el parlamentario reiteró que el libelo “va a tener los votos para ser aprobada, el mío también, hasta acá no han sido capaces de responder una pregunta que es bien simple, de sentido común”.

“El ex ministro Pardow tiene que contestar: ¿sabía o no sabía la situación de Transleca siendo ministro? Si la sabía, ¿por qué la ocultó y no se lo dio a conocer a la opinión pública, ni siquiera al Parlamento? Eso que es súper simple de responder, hasta el día de hoy no tiene respuesta y se escudan en que son otros los que establecen las tarifas eléctricas, se van por por las ramas”, cuestionó.