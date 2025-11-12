Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de febrero de 2026


Disputa entre Manouchehri, Cicardini, Espinoza y Provoste suma a Cicardini padre

El alcalde de Copiapó, padre de la diputada, afirmó que “el exmagistrado Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama, que alcanzaba a la propia fiscalía regional”.

El alcalde de Copiapó, padre de la diputada, afirmó que “el exmagistrado Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama, que alcanzaba a la propia fiscalía regional”.

Política

La disputa entre el diputado Daniel Manouchehri y los senadores Fidel Espinoza y Yasna Provoste, surgida durante el debate sobre la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, ha derivado en una escalada que ahora incluye al alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, y a la Fiscalía Regional.

Manouchehri acusó a Provoste de tener vínculos con el abogado Luis Hermosilla, cercano a Ulloa. La diputada Daniella Cicardini, pareja del diputado e hija del alcalde, reforzó la denuncia en redes sociales (X, antes Twitter), señalando que Provoste “pertenece a la red de tráfico de influencias de Hermosilla”.

Provoste respondió emplazando a ambos: “que sean coherentes y no sigan guardando silencio sobre la corrupción del propio alcalde (de Copiapó, Maglio) Cicardini”.

En respuesta, Maglio Cicardini acusó a Provoste y a la Fiscalía de Atacama de formar parte de la misma red. En un video difundido por su red social Instagram, musicalizado con el “Réquiem” de Mozart, afirmó que “el exmagistrado Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama, que alcanzaba a la propia Fiscalía Regional”.

El alcalde atribuyó las acusaciones contra el municipio a represalias políticas: “Son estos mismos sectores los que hoy impulsan acusaciones contra el municipio, movidos por la venganza al ser Daniella Cicardini la que los ha enfrentado”.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Fallece el reverendo Jesse Jackson, líder histórico por los derechos civiles de EE.UU.
post-title
Perú: El presidente José Jerí enfrenta una moción de censura y destitución
post-title
Sesenta años después, se confirma hallazgo del cuerpo del sacerdote Camilo Torres
post-title
Felipe Abbott y liberaciones erróneas: “El juicio, reproche y preocupación no debe ser sólo hacia Gendarmería”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X