Eric Aedo (DC): "Pablo Longueira dijo que la candidatura de Matthei se derrumbaría porque no tenía consistencia"

El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, abordó el escenario que enfrentarían los más de 100 exconcertacionistas que respaldaron la candidatura presidencial de Evelyn Matthei si la abanderada de Chile Vamos no llega a segunda vuelta. Aedo desafió a estos adherentes a definir su voto y los acusó de “sacarle el poto a la jeringa” si evitan apoyar a Jeannette Jara.

De acuerdo al parlamentario democratacristiano, el dilema que deberán encarar los exconcertacionistas era previsible. Incluso, reveló que figuras de derecha vaticinaron el “derrumbe” de la candidatura de Matthei, así como también expresaron sus dudas sobre la solidez y fortaleza de esa postulación meses atrás.

“Yo escuché este argumento de Pablo Longueira en marzo de este año: que la candidatura de Matthei se iba a derrumbar, porque no tenía la consistencia para aguantar una candidatura presidencial“, afirmó el diputado Aedo.

La “disyuntiva real” de la ex Concertación

Frente al grupo de exconcertacionistas que respaldó a Matthei –argumentando que el país enfrenta una “encrucijada” que exige “trascender las trincheras ideológicas”– Aedo fue categórico. Para él, su verdadera prueba no era ese apoyo en primera vuelta, sino la definición en un balotaje.

“En realidad la disyuntiva que tenían que responder estos ex Concertacionistas, ex Nueva Mayoría, ex DC, ex Socialista, ex PPD… es qué iban a hacer en la segunda vuelta: si iban a optar por Jeannette Jara, que continúa en una alianza con el mundo de la centro izquierda del que ellos eran parte, o iban a votar por la extrema derecha. Si esa era la pregunta real. El resto era pura chimuchina, era irse por al lado, era andar con ambigüedades”, cuestionó el parlamentario.

En ese sentido, Aedo expresó su expectativa de que, si estos adherentes se dicen “fieles a sus principios”, en un balotaje deberían inclinarse por la candidata de su antiguo espacio político.

“Me costaría entender que incluso librepensadores, gente con formación profunda de raíz católica y cristiana terminen votando por la extrema derecha, a mí me causaría una honda impresión”, argumentó.

En tanto, el diputado descargó toda su crítica contra quienes, ante un escenario polarizado, eluden su responsabilidad con evasivas: “Cuando se escudan en que ‘anularé, votaré en blanco, no sé, no lo veremos, esto será entre los extremos’, simplemente están bajo el viejo dicho, perdona que lo diga así, pero de ‘sacarle el poto a la jeringa’. Porque en el fondo tienen que tomar una decisión y si van a votar por la extrema derecha también que lo digan, que sean honestos intelectualmente con la gente”.