Inician obras del tren Alameda–Melipilla: beneficiará a más de 1,7 millones de personas

El Presidente Gabriel Boric encabezó desde Talagante el inicio de las obras del Tren Alameda–Melipilla, proyecto ferroviario que conectará a las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, beneficiando directamente a más de un millón 700 mil habitantes del sector poniente de la Región Metropolitana.

El Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; el presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Eric Martin; y el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, entre otras autoridades locales y regionales.

Esta iniciativa es parte del plan Trenes para Chile. Su trazado se asienta sobre la antigua línea férrea a Melipilla y Cartagena, cuyo primer tramo fue habilitado en 1893, y que fue fundamental para el desarrollo social y económico de comunas como Talagante, Melipilla y San Antonio hasta su cierre progresivo entre los años 80 y 90.

Su construcción contempla una inversión superior a mil 900 millones de dólares, con una extensión de 61 kilómetros, 11 estaciones y conexión directa con las líneas 1 y 6 del Metro de Santiago. De esta forma, se espera que los tiempos de viaje entre Santiago y Melipilla disminuyan de dos horas a solo 46 minutos, una vez que esté completamente operativo en 2029.

“Nuestra geografía requiere trenes. Este tren viene cargado de tiempo para las familias, para estar más con los hijos, con los nietos, para disfrutar más la vida. La vida no puede ser solo viajar al trabajo, trabajar y llegar a la casa a dormir”, afirmó el Presidente Gabriel Boric.

El Jefe de Estado subrayó que el proyecto “no se trata solo de apelar a la nostalgia, sino de entender que estos trenes son de futuro”. “Chile sí puede. Hay que tener confianza en Chile, porque querer a Chile es estar orgullosos de nosotros mismos”, agregó.

El ministro Juan Carlos Muñoz, detalló que este “es un servicio que entregará equidad territorial para esta zona de la capital. Serán ocho comunas las beneficiadas y cerca de 60 millones de pasajeros al año. Con 22 trenes de última tecnología, el servicio Santiago Melipilla nutrirá a la capital de una nueva opción de movilidad, rápida, de calidad y sustentable”.

Por su parte, el edil de Talagante calificó la construcción como un hecho histórico para la provincia y para las familias que durante décadas soñaron con un transporte digno, rápido y moderno. “Este tren traerá tiempo (…) desarrollo, inversión, empleo y sobre todo dignidad para miles de vecinos”, declaró.

Su construcción se dará en tres etapas: la primera es el tramo Melipilla–Malloco, que conecta Melipilla, El Monte y Talagante, y que inició durante esta jornada; el segundo, Malloco–Lo Errázuriz, que incluirá estaciones en Maipú y Cerrillos, además de una conexión con el Metro prevista para fines de 2027.

Finalmente, se construirá el tramo Lo Errázuriz–Alameda, que contempla un túnel urbano con una nueva estación subterránea a 30 metros de profundidad, cuyas obras comenzarán en 2026. La operación incluirá 22 trenes eléctricos de tres coches cada uno, con capacidad para 807 pasajeros y velocidad máxima de 120 km/h.

Asimismo, el nuevo trazado contará con altos estándares de seguridad, cierres perimetrales a lo largo de toda la vía, sistemas de cámaras, comunicación radial permanente y tecnología ETCS Nivel 2, utilizada en los principales sistemas ferroviarios de Europa.

Al cierre de la ceremonia, el Presidente Boric aseguró que el tren Alameda-Melipilla “es un legado del gobierno, pero es por sobre todo una política de Estado que tiene que continuar quien quiera que venga”.