Jeannette Jara por apoyo de la Democracia Cristiana: “Espero que esta alianza tenga futuro porque nos va a permitir ser mayoría”

Este martes, en el comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, representantes de la Democracia Cristiana (DC) entregaron a la candidata una carta de apoyo firmada por más de 200 dirigentes del partido demócrata cristiano.

Durante la reunión, la candidata a la presidencia aseguró que se sentía honrada por el apoyo de la falange. “Espero que esta alianza, más allá del resultado electoral, tenga mucho futuro porque nos va a permitir ser mayoría”.

La carta entregada por la Democracia Cristiana, titulada “Por qué estamos con Jara”, abordó el rol histórico del partido en el retorno a la democracia, el avance en derechos sociales durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva y el compromiso del humanismo cristiano con la sociedad.

Según consigna la misiva del partido “la experiencia enseña que cuando la derecha concentra el poder y el miedo domina la conversación pública, la democracia retrocede”.

Adicionalmente, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, abordó la posición que toma el partido en la actualidad: “Hemos venido a ratificar nuestro apoyo y a señalar que la Democracia Cristiana tiene su domicilio en la centroizquierda”

Durante la reunión, la candidata del oficialismo agradeció la postura del partido: “Aquí hay una cosa bien importante. Hay buena parte del mundo mirando lo que está pasando en Chile. Por nuestra alianza”.

En agosto, la Organización Demócrata Cristiana Americana suspendió a la Democracia Cristiana de Chile por apoyar la candidatura de una militante comunista a la presidencia de la República.