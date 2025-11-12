Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de febrero de 2026


Jeannette Jara por apoyo de la Democracia Cristiana: “Espero que esta alianza tenga futuro porque nos va a permitir ser mayoría”

Las declaraciones de la candidata se dieron en el marco de una carta entregada por la falange, firmada por más de 200 dirigentes de la Democracia Cristiana.

Las declaraciones de la candidata se dieron en el marco de una carta entregada por la falange, firmada por más de 200 dirigentes de la Democracia Cristiana.

Este martes, en el comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, representantes de la Democracia Cristiana (DC) entregaron a la candidata una carta de apoyo firmada por más de 200 dirigentes del partido demócrata cristiano.

Durante la reunión, la candidata a la presidencia aseguró que se sentía honrada por el apoyo de la falange.  “Espero que esta alianza, más allá del resultado electoral, tenga mucho futuro porque nos va a permitir ser mayoría”. 

La carta entregada por la Democracia Cristiana, titulada “Por qué estamos con Jara”, abordó el rol histórico del partido en el retorno a la democracia, el avance en derechos sociales durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva y el compromiso del humanismo cristiano con la sociedad.

Según consigna la misiva del partido “la experiencia enseña que cuando la derecha concentra el poder y el miedo domina la conversación pública, la democracia retrocede”.

Adicionalmente, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, abordó la posición que toma el partido en la actualidad: “Hemos venido a ratificar nuestro apoyo y a señalar que la Democracia Cristiana tiene su domicilio en la centroizquierda

Durante la reunión, la candidata del oficialismo agradeció la postura del partido: “Aquí hay una cosa bien importante. Hay buena parte del mundo mirando lo que está pasando en Chile. Por nuestra alianza”.

En agosto, la Organización Demócrata Cristiana Americana suspendió a la Democracia Cristiana de Chile por apoyar la candidatura de una militante comunista a la presidencia de la República.

 

 

 

 

 

 

 

 

