Muñeca Bielorrusa: Fiscalía insiste en que Ángela Vivanco recibió coimas en las oficinas de Vargas y Lagos

Con una discusión entre la Fiscalía y las defensas de los imputados. Así comenzó la quinta jornada de la audiencia de formalización del caso Muñeca Bielorrusa.

Se trata de una investigación por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, en que se acusa a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos de pagar una coima a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para que ésta favoreciera en una serie de fallos al consorcio chileno-bielorruso, Belaz Movitec. Los pagos, señala la Fiscalía, se habrían realizado a través del marido de Vivanco, Gonzalo Migueles.

Al comienzo de la audiencia de este miércoles, las defensas de los imputados Vargas, Lagos y Migueles, reclamaron al Ministerio Público por la realización de una serie de diligencias durante esta misma semana, en la que continuará la audiencia de formalización.

No se les habría informado a las defensas de las pericias, las que además fueron publicadas en detalle a través de la prensa. Por ello, y para dilucidar quién pudo filtrar los datos, la jueza del 7° Juzgado de Garantía, Michelle Ibacache, le preguntó a la Fiscalía a quién le envió la información sobre las diligencias.

En respuesta, el fiscal Marco Muñoz señaló que el detalle se entregó a las mismas defensas y destacó que el Ministerio Público no obtiene ningún beneficio de una posible filtración.

“Yo di la instrucción de compartirlo con prioridad a las defensas. De hecho, lo puede señalar un defensor. El correo que enviamos rebotó, lo contactamos por teléfono y le pedimos un nuevo correo. Nos preocupamos de que tuviera acceso a los antecedentes de la investigación. Son ellos los únicos que han tenido acceso a este informe y si aparece filtrado hoy día, que se nos atribuya a nosotros aquello… ¿Qué beneficio podemos obtener de esto? No lo veo”, cuestionó Muñoz.

Por su parte, el abogado de Eduardo Lagos, José Andrés Alarcón, recalcó la importancia de que desde ahora en adelante se entregue la información de las diligencias.

“Parece tan grave la situación, tan excepcional lo que estamos viviendo, yo al menos no lo había visto nunca, que la Fiscalía durante el desarrollo de un debate, estuviese realizando diligencias con 24 horas de velocidad. Según el Código Procesal Penal, si esto no se frena, si esto no se ordena, estamos en condiciones de solicitar un sobreseimiento temporal por infracción de garantías, porque esto está afectando el derecho a defensa”, argumentó.

La Fiscalía no abandona su hipótesis

Este miércoles terminaron su intervención los abogados defensores de los imputados y durante la tarde, se dio paso a la réplica de la Fiscalía, en la que el organismo se hizo cargo de los cuestionamientos de los representantes de Vargas, Lagos y Migueles.

El representante de Mario Vargas, Sergio Contreras, puso en duda, por ejemplo, que Ángela Vivanco concurriera al estudio de los abogados en julio de 2023, con el objetivo de retirar un total de 15 mil 600 dólares.

De acuerdo a Contreras, que el celular de la exministra de la Corte Suprema fuera geolocalizado en ese lugar y fecha tenía que ver con que Vivanco posee un departamento en el mismo sector y no con que haya estado en la oficina de Vargas y Lagos.

En respuesta, el fiscal Marco Muñoz entregó los resultados de las diligencias realizadas este lunes 10 de noviembre y que, precisamente, incluyeron entrevistas con trabajadores del edificio donde se encuentra el departamento de Vivanco.

Según reveló el representante del Ministerio Público, tanto esos trabajadores como un vecino del matrimonio Vivanco-Migueles, dejaron de verlos en 2021, cuando ambos se cambiaron de domicilio.

“Este tipo de reportes es un dato que permite ser interpretado, relacionado, que se corresponde con los otros antecedentes. Este dato por sí solo no vale nada, así como tampoco vale un posicionamiento georeferencial solamente, pero si vamos reuniendo las piezas de la investigación, vamos entendiendo la dinámica. Ahí está el traspaso de dinero que nos permite cierta línea de investigación”, expuso el fiscal Muñoz.

De todas maneras, la jueza Michelle Ibacache no dejó de llamar la atención de los miembros de la Fiscalía, a quienes cuestionó por no realizar las diligencias previamente.

“Ustedes sabían de la existencia de este departamento, entonces, lo primero que se debió haber hecho es ir a consultar. Y al momento de que la defensa introduce esta información, ustedes haberle replicado que se consultó y la señora nunca fue al departamento (…) Yo no voy a seguir cuestionando su investigación, pero le hago presente que estos datos debieron haber estado desde el día uno”, remarcó.