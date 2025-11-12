Tomás Barrios extendió su racha ganadora y debutó con un triunfo en Montevideo

Tomás Barrios (111° del ranking ATP) debutó con el pie derecho en el Challenger de Montevideo luego de superar de manera relativamente cómoda al boliviano Juan Carlos Prado (228°), sumando su sexto triunfo al hilo en el circuito.

El tenista nacional, flamante campeón del Challenger de Lima II, sufrió un poco más de lo esperado en el primer set pero al final terminó haciéndose respetar ante el altiplánico, a quien doblegó por parciales de 6-4 y 6-1 en una hora y 17 minutos.

La faena parecía sencilla para el chillanejo en el primer episodio después de lograr un quiebre en el segundo juego. Pero su rival despertó y le propinó una ruptura en el séptimo game; sin embargo, el ñublino se recuperó a tiempo para recuperar su ventaja e imponerse por 6-4.

En el segundo capítulo, el criollo logró quedarse con el servicio de su oponente en el cuarto y el sexto game, lo cual le permitió obtener una amplia diferencia que le sirvió para cerrar el cotejo con un 6-1.

De esta manera, el pupilo de Guillermo Gómez no solo extendió su buen momento en el circuito, sino que además sumó unidades valiosas en su objetivo de regresar al top 100 del ranking ATP con miras a evitar la qualy del Abierto de Australia.

En la ronda de los dieciséis mejores, Tomás Barrios medirá fuerzas con el vencedor de la llave entre el uruguayo Franco Roncadelli (366°) y el argentino Genaro Olivieri (221°).