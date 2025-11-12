Tribunal declara culpable a exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación de fondos públicos y lavado de activos

El Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declaró culpable al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. Su cónyuge, María Magdalena Neira, también fue declarada culpable por el delito de lavado culposo.

El juez Cristián Soto fundamentó la decisión señalando que “se ha concluido que Espinosa sustrajo parte de esos fondos para sí mismo cometiendo el delito de malversación, la declaración jurada que afirma el uso total de los fondos para los fines propios de la Policía de Investigaciones es falsa”. Agregó que “el hecho de que la rendición (de gastos a Contraloría) fuese secreta y genérica por ley no le exime la obligación de decir la verdad”.

Respecto a los movimientos financieros, el tribunal determinó que: “Su acto buscó ocultar la sustracción de los fondos de al menos 146 millones de pesos. En consecuencia, se ha aprobado el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público falso en carácter reiterado por parte de Héctor Ángel Espinosa Valenzuela en calidad de autor”.

En el caso de la esposa del exdirector, el juez explicó que Neira “apreció cómo aparecían en su cuenta bancaria esos flujos de dinero, mes a mes, durante todo el periodo imputado”. Subrayó además que “es una profesional de larga trayectoria en el Servicio de Impuestos Internos, con ingresos similar a su marido, con quien está unida en matrimonio por más de 20 años. Su capacitación y nivel cultural hace que tenga las condiciones suficientes para sospechar el origen ilícito de las cuantiosas y constantes sumas de dinero que su marido depositaba en efectivo en su cuenta corriente, lo que revela una negligencia inexcusable de su parte”.

El fallo también acogió “la demanda civil interpuesta por el Fisco de Chile, por el monto total demandado, con los reajustes y costas que serán indicados en la sentencia”, fijando para el próximo 1 de diciembre la audiencia en que se dará a conocer la sentencia definitiva.

Desde la Fiscalía se solicitó una condena de 20 años de prisión para el exdirector de la PDI, distribuidos en 10 años por malversación, cinco por falsificación y cinco por lavado de activos, además de una multa de 200 UTM. Para María Magdalena Neira se pidió una pena de 541 días y multa de 200 UTM.

Como medida cautelar, el tribunal decretó la prisión preventiva para Héctor Espinosa ante el peligro de fuga.

El proceso judicial se remonta al 6 de octubre, cuando comenzó el juicio oral en contra del exdirector general de la PDI. Durante las audiencias, la Fiscalía describió el modus operandi mediante el cual Espinosa habría solicitado al subcomisario de la PDI, Eduardo Villablanca Inostroza, que cobrara los dineros por gastos reservados de la institución para luego depositar parte de esos fondos en cuentas personales.

El fiscal Miguel Ángel Orellana explicó en su intervención que “una vez que Villablanca le entregaba el dinero al acusado Espinosa, éste sustraía parte de estos gastos reservados, (…) montos millonarios, los que le ordenaba a su ayudante, a Villablanca, a depositar en sus cuentas bancarias personales”. Esta modalidad se habría repetido en aproximadamente 18 ocasiones entre 2015 y 2017.

Los antecedentes del caso se hicieron públicos en agosto de 2021, cuando el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Espinosa tras detectar una serie de depósitos irregulares en sus cuentas y las de su esposa. El documento señalaba que “la acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el exdirector, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos”.