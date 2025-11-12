Villa Grimaldi por Matthei, Kaiser y Kast: "Son una amenaza real" y "ponen en riesgo avances logrados por los familiares"

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi emitió una declaración condenando el negacionismo manifestado durante la campaña presidencial y apuntando directamente a las candidaturas de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast.

En el comunicado público, se asegura que los discursos de dichos postulantes a La Moneda “representan una amenaza real” y “ponen en riesgo avances logrados por familiares, instituciones y actores de derechos humanos durante décadas”. En esa misma línea, el texto plantea que “son provocaciones que rayan en la inhumanidad”.

Desde el sitio de memoria además expresaron preocupación por que se replique “lo que viene ocurriendo en Argentina por las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei”.

“El gobierno argentino desmanteló programas y direcciones enteras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que incluyeron el Consejo Federal de Dirección Nacional de Formación, la Dirección de Leyes Reparatorias, el Archivo Nacional de la Memoria, la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, entre otros. Esta es una clara muestra de las verdaderas intenciones de quienes en Chile representan este pensamiento”, sostuvieron.

La Corporación Villa Grimaldi criticó, en el caso de Matthei, la entrevista en que habló de las “muertes inevitables” tras el golpe de Estado; en el caso de Kaiser, sus ataques contra el Museo de la Memoria y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); y en el de Kast, el que afirmara que “en el gobierno militar se hicieron muchas cosas por los derechos humanos”.

A juicio de la organización, “lo que proponen hoy las derechas es una versión 2.0 de Pinochet: una vuelta al pasado alineada con la ola neoconservadora y profascista global”.

“No olvidemos que UDI, RN y empresarios ligados al capital trasnacional sostuvieron los 17 años de dictadura. Hoy, esa derecha que justifica las violaciones a los derechos humanos reaparece sin escrúpulos cuando se trata de defender sus intereses en candidaturas como las de Kast, Kaiser y Matthei”, dijeron.

Asimismo, agregaron que: “Para estas derechas, los avances y la institucionalidad en derechos humanos estorban. Reducen los derechos humanos a una “ideología” que hay que enfrentar, y construyen un lenguaje de amigos/enemigos que criminaliza las luchas sociales y sus legítimas demandas. Muy por el contrario, los derechos humanos -indisolubles de la democracia- son el dique frente a la violencia estatal”.

Negacionismo al alza

El sitio de memoria denunció un “recrudecimiento del negacionismo”, entendido como “negar o relativizar deliberadamente hechos históricos comprobados; crímenes de Estado o genocidios, como los ocurridos durante las dictaduras de América Latina en décadas pasadas, con el fin de proteger o construir relatos justificadores de corrientes ideológicas o figuras políticas”.

“El negacionismo en Chile aparece principalmente haciendo uso del control mediático, desplegando un relato que equipara las acciones de bandos opuestos y resucitando la teoría de los dos demonios. Ello es coherente con la idea que viene reconstruyéndose e instalándose por parte de las derechas”, argumentaron.

Desde Villa Grimaldi aseveraron que los sitios de memoria, “somos esenciales para promover garantías de no repetición y luchar contra el negacionismo. Nuestra existencia es necesaria para no olvidar y para ser una voz permanente ante los ataques y la relativización del papel que los derechos humanos juegan en los valores que deben respetarse y permanecer en la sociedad”.

De esa manera, exigieron que todas las candidaturas presidenciales “se comprometan con la democracia y la defensa de los derechos humanos; que no renuncien a la verdad, la justicia y la reparación, y que no permitan la repetición de la violencia institucional desde el Estado”.