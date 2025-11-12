Ximena Ossandón (RN) y escenario en la derecha post elecciones: “Todos los que pierdan apoyarán al que gane”

A días de las elecciones presidenciales en nuestro país, el escenario en la derecha se mantiene en vilo. Con el protagonismo de los tres candidatos del sector, en las últimas horas se han replicado los discursos para diferenciarse entre ellos y así tomar ventaja para avanzar a segunda vuelta.

Desde el comando de Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos) saben que la contienda con José Antonio Kast (Republicano) y Johannes Kaiser (Nacional Libertario) ha sido extenuante, pero confían en captar el voto de los indecisos. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, reconoce que en esta primera vuelta “se va a dar justamente la primaria que no se dio cuando se debería haber dado”.

Confiando en que Matthei pasará al balotaje de diciembre, la congresista señaló el mensaje que debe destacar la candidatura. “Hay que reforzar las diferencias que uno tiene, independiente que después uno tiene que respetar y apoyar a quien gane en nuestro sector. Pero la gente tiene que entender que no da lo mismo, podemos votar por una persona u otra porque son propuestas que tal vez se pueden tomar muchas veces en el diagnóstico, pero la ejecución, el cómo, el cuándo, los equipos, son diferentes”, expresó Ossandón.

Incluso, defendió que, a diferencia de otros aspirantes a La Moneda, la exalcaldesa “ha estado en todos lados y respondiendo a todas las preguntas, no ha esquivado ninguna, y no vuelve a los lugares comunes como vuelven otros candidatos”. Así, Ossandón valoró que el programa de Matthei es “muy responsable, muy realista, con bajadas, con presupuesto”, pero reconoció que la elección ha entrado en un terreno “bien emocional”.

“Hay gente que reconoce que claramente Matthei tiene todas estas virtudes, pero tiene sensaciones, sentimientos, que lo tiran hacia otro candidato”, afirmó.

Además, la militante de Renovación Nacional recalcó que la abanderada de Chile Vamos “es un voto seguro, porque además todos dan cuenta que en segunda vuelta ella le gana con mayor holgura a Jeannette Jara”.

El desafío de una segunda vuelta sin Matthei

Con miras a la jornada post elecciones, la diputada Ximena Ossandón se refirió a la relación de Chile Vamos con las otras coaliciones del sector. Expuso que duda que las relaciones se vuelvan “más o menos sólidas” con republicanos y libertarios, pero que “todos los que pierdan van a apoyar al que gane”, sin descartar a Franco Parisi (PDG) de la ecuación.

“Es un tema práctico, es un tema de actitud republicana y también de mucho amor por el país también. Porque en lo que no nos perdemos es que no queremos que una candidata comunista sea quién nos gobierne”, aseguró Ossandón.

Aunque su llamado se mantuvo en mantener relaciones cordiales, reiteró que: “Hay que aprovechar los minutos que quedan para diferenciarse, para que el votante hoy día que está deliberando entienda que es mejor votar por Evelyn Matthei que, por ejemplo, Kaiser o Kast”.

“El ‘fair play’ se tiene que dar de forma natural, no hay nada peor que te obliguen a ese tipo de cosas, no me cabe ninguna duda que todos los candidatos lo van a tener”, comentó acerca de eventuales señales desde los otros partidos de derecha.

En tanto, la parlamentaria de RN también tuvo palabras para las elecciones parlamentarias que se realizarán en paralelo y sus expectativas al respecto. En un escenario donde la derecha gana la elección presidencial pero pierde peso en el Congreso Nacional, Ossandón expresó su deseo de que “quién sea oposición, si la derecha gobierna, que sean tan colaboradores como fuimos nosotros”.

“Chile Vamos demostró un sentido republicano y que realmente le preocupaba el bienestar de la gente más allá de la supervivencia política”, agregó. Asimismo, señaló que espera que en el Parlamento “se mantengan por lo menos los equilibrios”.

En relación a lo anterior, enfatizó que no le gusta “cuando un sector arrasa con el otro“, pues considera que aquello produce “mucho malestar”. Así, expresó su deseo de que su sector logre mayoría legislativa, pero de la mano de la “racionalidad, sensatez y sentido común” sin “querer aplastar a nuestro contendor”.