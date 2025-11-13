Diario y Radio Universidad Chile

Acusa "intervencionismo electoral": Jaime Coloma (UDI) presenta recurso ante Contraloría contra el Presidente Boric

El candidato a diputado por el Distrito 14 denunció que el Mandatario incumplió la Ley 18.700 al no invitar a todos los postulantes a la inauguración del metrotren Alameda–Melipilla, mientras que 4 diputados en ejercicio, tres oficialistas, fueron.

Política

El candidato a diputado por el Distrito 14, Jaime Coloma (UDI), presentó un recurso ante la Contraloría General de la República denunciando un presunto intervencionismo electoral y el incumplimiento de la Ley 18.700 —que obliga a invitar a todos los candidatos a actos públicos oficiales durante el período previo a las elecciones—, contra el Presidente Gabriel Boric.

La acción se originó tras la inauguración del primer tramo del metrotren Alameda–Melipilla, realizada el 12 de noviembre. Según Coloma, él y otros candidatos no fueron invitados al evento, mientras que cuatro diputados en ejercicio, tres de ellos de carácter oficialista y en busca de la reelección, sí asistieron.

“No fuimos invitados los distintos candidatos, pero a sorpresa nuestra, quienes sí fueron invitados fueron cuatro diputados que iban a la reelección, tres de cuatro de ellos de forma oficialista, por lo cual nosotros vemos un posible intervencionismo electoral”, expresó.

Presidente Gabriel Boric habla desde un podio. Detrás de él una gigantografía de fondo azul que dice en letras blanca: "Chile te defiende".

Presidente Gabriel Boric. Foto: Aton.

En la denuncia enviada a la Contraloría, Coloma sostiene que la situación constituye un abuso de poder y un acto de intervencionismo electoral, violando normas de probidad administrativa, prescindencia política y responsabilidad de los funcionarios públicos.

Además, solicitó que se realice una investigación exhaustiva para determinar si hubo un uso indebido de recursos del Estado o de la posición presidencial para influir en el proceso electoral. “Esto no es contra los parlamentarios, es contra el propio Presidente, ya que él debe ser el primero en cumplir la ley. La ley es clara y la ley debe ser pareja: todos los candidatos deben ser invitados a todos los actos públicos y acá no se cumplió eso”, denunció.

Entre las normas mencionadas en el recurso destacan: el Artículo 30 de la Ley 18.700, que obliga a invitar a todos los candidatos a ceremonias públicas desde los 60 días anteriores a las elecciones, la Ley 18.575, sobre probidad administrativa y transparencia en el actuar de autoridades y funcionarios públicos, además de las normas sobre prescindencia política y responsabilidad disciplinaria de los funcionarios.

