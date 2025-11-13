Ana María Gazmuri por cuentas troll: “Kast sigue en silencio mientras sus operadores anónimos hacen el trabajo sucio”

Tras la publicación de una investigación de CIPER que expuso mensajes directos entre Iván Poduje, miembro del equipo programático de José Antonio Kast, y cuentas anónimas que difundieron ataques contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara, la diputada Ana María Gazmuri afirmó que, a pesar de la “evidencia reiterada”, el líder republicano “permanece en silencio mientras sus operadores anónimos esparcen mentiras por redes sociales”.

Una investigación realizada por CIPER reveló vínculos entre Iván Poduje, miembro del equipo programático del candidato presidencial José Antonio Kast, y un grupo de cuentas anónimas en la red social X que han realizado ataques en contra de las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Según la investigación, Poduje sostuvo mensajes directos con al menos cuatro de estas cuentas, entre ellas “Dress” (@DRESTRUM__Pl), “TOKY” (@canserbero73), “CAMILO” (@camilo_anania) y “Política2Chile” (@Politica2chile). En esos intercambios, el urbanista agradece apoyos, ofrece un “café pendiente” y califica a algunos parlamentarios de Chile Vamos como “un par de mierdas”.

CIPER también pudo corroborar que el usuario de X @Patitoo_Verde, que fue identificado como Patricio Góngora (exdirector de Canal 13) por un reportaje de Chilevisión, también le escribía a Poduje e incluso le ofrecía ayuda para difundir contenido.

Las cuentas mencionadas anteriormente han difundido mensajes ofensivos y desinformación en contra de figuras políticas, especialmente de Chile Vamos y del Gobierno.

La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, afirmó que los troll “son cada vez más cercanos al comando de José Antonio Kast. Él no dice nada y por lo tanto está avalando una forma de hacer política que hace mucho daño para el país, que no es lo que quieren los chilenos y espero que eso se traduzca también en las urnas”.

Además, Fries recordó que hace tan solo unos días, una investigación publicada por el medio digital Reportea, en colaboración con Vergara 240 —plataforma de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales—, reveló que la Asociación de AFP habría financiado en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, liderada por Bernardo Fontaine, quien es integrante del comando presidencial de José Antonio Kast.

Según el reportaje, desde esa organización se habrían articulado campañas digitales contra reformas previsionales y ataques a candidaturas presidenciales, incluyendo pagos a influencers y cuentas trolls.

El silencio de José Antonio Kast

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, detalló que la evidencia “ya es reiterada” y que “Kast sigue en silencio mientras sus operadores anónimos hacen el trabajo sucio y esparcen mentiras por redes sociales”.

La parlamentaria reveló que ha sido víctima de ataques coordinados a través de troll y sostuvo que los ataques a Jeannette Jara y Evelyn Matthei “son mucho más graves” al ser candidatas presidenciales. “Es un patrón que se repite”, agregó.

La parlamentaria dio cuenta que durante los últimos días “han surgido nombres como ejecutivos ligados a canales de televisión, el economista Fontaine y ahora Iván Poduje”. Para Gazmuri, “todo apunta a una operación articulada que involucra figuras con poder económico y presencia pública. Es insostenible que José Antonio Kast no se pronuncie”.

Así, la parlamentaria concluyó que: “El periodismo tiene una tarea urgente, llegar al fondo de estas conexiones y así se pueda conocer quiénes están detrás de esta maquinaria de desinformación, pero que claramente apuntan a una sola persona y esa es José Antonio Kast”.

Consultado por CIPER, Iván Poduje reconoció que mantiene interacciones con cuentas “troll”, pero aseguró que no las conoce personalmente ni que exista coordinación alguna con el comando de Kast. Radio y Diario Universidad de Chile intentó comunicarse con Poduje para conocer su versión respecto a esta denuncia, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuestas.

El caso abre un nuevo flanco en la carrera presidencial, ya que es la primera información que revela interacciones entre miembros del comando de José Antonio Kast y parte de este grupo de cuentas troll.