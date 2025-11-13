Argumentos de Pardow no convencieron a la Comisión revisora de la AC: oposición busca que votación sea este sábado

La respuesta del exministro de Energía, Diego Pardow, a la acusación constitucional que se presentó en su contra, no ha terminado de convencer a los diputados y diputadas.

Pardow presentó su contestación justo a tiempo para cumplir con el plazo legal. En su pronunciamiento, alegó que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución, no le imputa responsabilidad por hechos propios, lo que dificultaría su defensa; y no respeta el carácter de “ultima ratio”.

Respondiendo al fondo de la acusación, aseguró respecto a los sobrecobros de la empresa transmisora Transelec, que no quiso revelarlos para no generar “alarma en la ciudadanía”

“Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, indicó Pardow.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) y presidente de la Comisión revisora de la acusación constitucional, Jaime Mulet, afirmó que lo señalado por Pardow va en la misma línea de lo que ya se ha dicho públicamente. En ese sentido, sostuvo que le llamó la atención el argumento de la “alarma pública”.

El parlamentario confirmó que la Comisión revisora de la AC sesionará este viernes en la mañana y en la tarde, y que a la convocatoria se agregaran los nombres de personas solicitadas por el propio Pardow.

“En la contestación, hasta ahora, (…) no hay grandes sorpresas. Hay una línea argumentativa parecida a la que se ha dado a conocer públicamente, a la que señalaron algunas personas que fueron a la comisión, de que no tendría atribuciones. Lo que me llama la atención es eso de no generar alarma pública a propósito de esta autodenuncia de Transelec, pero eso tenemos que analizarlo en su mérito con tranquilidad en los próximos días”, dijo.

Desde la oposición, el planteamiento ha sido que con su respuesta, Pardow solo ha confirmado las acusaciones en su contra, que incluyen, faltas a los principios de probidad, eficiencia y eficacia. El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, estimó que el exministro ocultó la información sobre los cobros excesivos para “proteger su cargo”.

“La defensa del ministro Pardow es completamente inaceptable y revela una negligencia y falta de probidad, al preferir defenderse él mismo y seguir en su cargo antes que reconocer que se le había cobrado demás a las personas, parar este cobro abusivo y devolverle la plata. Lo que hizo el ministro no fue proteger el interés nacional, fue proteger su cargo”, acusó.

Un factor que ha generado expectación en torno a la acusación constitucional, es si se votará antes de las elecciones del domingo, tal como está instando la oposición; o después, como espera el Gobierno.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), adelantó que está dispuesto a convocar a una sesión de Sala para este sábado, si es que la comisión revisora de la acusación despacha su informe este viernes. De lo contrario, explicó Castro, la votación “tendría que ser después del presupuesto de la República, eso quiere decir el día 20 o 21 a más tardar”.

“Lo importante, es que estamos 100% dispuestos a legislar en ese sentido, es nuestro rol fiscalizador y yo estoy seguro también, que no va a variar mayormente la votación en términos que si se hace antes de las elecciones o después”, estimó.

En contraste, el diputado del Partido Socialista (PS), Leonardo Soto, opinó que no se están dando los tiempos para que se pueda votar la acusación constitucional antes de la elección. “No existe plazo para que se pueda convocar una sesión el día sábado, en Valparaíso, concertar todo lo que viene, que tiene que ver con aviones, para que viajen parlamentarios de Arica, Magallanes y además todavía, en el marco de un paro de vuelos nacionales”, argumentó.

“En consecuencia, yo creo que por las razones prácticas y por la seriedad que significa hacerse cargo de una defensa que tiene más de 120 páginas, que es muy técnica, es ineludible que el buen trabajo que tiene que hacerse en esta acusación, se haga a partir del lunes”, instó.

Soto también se cuadró con la postura del Ejecutivo, que ha defendido que la responsabilidad política por los sobrecobros en las tarifas eléctricas fue saldada con la salida de Pardow del Gobierno.

“Ya rodaron las cabezas por un problema de este tipo que es administrativo y político. Lo que no podemos hacer como Parlamento es dar la idea de que esta acusación va a ser una vendetta política en contra de un exministro de este Gobierno”, declaró el socialista. Asimismo, opinó que lo anterior sería “degradar el debate parlamentaria” y que los que corresponde como Congreso es “estudiar los antecedentes, de manera seria, responsable y tomar una decisión bien informada”.