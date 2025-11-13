Casa Banca acusa difamación: Demócratas revelan correos en que Epstein se refiere a Trump

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó una serie de correos electrónicos del fallecido magnate, Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad, en los que afirma que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump “pasó horas” con una de las víctimas.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja hicieron públicas tres correspondencias de Epstein con su expareja, Ghislaine Maxwell -condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales- y el columnista y escritor Michael Wolff.

En estos intercambios privados, Epstein dijo en 2011 que Trump “pasó horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual. En un correo de 2019, Epstein afirmó explícitamente que Trump “sabía lo de las chicas”.

“Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (La víctima) pasó horas en mi casa con él, no lo ha mencionado ni una sola vez (…)”, se lee en el correo de abril de 2011. A ello, Maxwell respondió: “He estado pensando en eso…”.

En otro mensaje, en esta ocasión en diciembre de 2015, Wolff le avisaba que tenía entendido que la cadena de televisión CNN iba “a preguntar a Trump esta noche sobre su relación”. “¿Si pudiéramos escribir una respuesta para él, cómo crees que debería ser?”, respondió Epstein. Tras ello, el periodista decía que “debería dejarle caer solo”.

“Si dice que no estuvo ni en el avión ni en la casa, eso te dará una valiosa ventaja en relaciones públicas y política. Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda. Claro que es posible que, cuando le pregunten, diga que Jeffrey es un buen tipo, que lo han tratado injustamente y que es víctima de la corrección política, la cual será ilegal en un régimen de Trump”, añadió.

Años después, en enero de 2019, en un nuevo correo a Wolff, Epstein dijo: “Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca más un miembro. Por supuesto, él sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara”.

Difamar al presidente

Tras la publicación de estos documentos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que: “Los demócratas han filtrado selectivamente los correos a los medios liberales para crear una narrativa falsa para difamar al presidente”.

Asimismo, consideró que “estas historias no son más que intentos de mala fe para desviar la atención de los logros” del mandatario.

“La ‘víctima anónima’ a la que se hace referencia es la fallecida Virginia Giuffre, que dijo repetidamente que Trump no estuvo involucrado en ninguna irregularidad y que ‘no pudo haber sido más amable’ con ella en sus escasas interacciones. Lo cierto es que Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre”, declaró Leavitt.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. El millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -hermano del rey Carlos III-, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda el mismo año que entró a la cárcel.