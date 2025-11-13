El Bloque 8 celebra su primera década con “Cumbia vino pal baile”

El Bloque 8 sigue celebrando en grande sus 10 años de trayectoria. Hace algunos días, la banda de cumbia urbana oriunda de La Florida lanzó su nuevo single “Cumbia vino pal baile”, una canción original que promete convertirse en un himno de las pistas gracias a su energía festiva y su característico sonido villero.

El tema, estrenado el pasado viernes 7 de noviembre, rescata la esencia popular de la cumbia urbana con un enfoque fresco y moderno. La letra, centrada en la alegría y la inclusión del género tropical, destaca cómo la cumbia “no discrimina” y logra reunir a todos en torno al baile. “Es una canción que está enfocada a pasarlo bien. Hemos mostrado la canción en algunos shows, a la gente le gusta”, adelantó el vocalista Joao Chacana.

Con este lanzamiento, la agrupación continúa marcando un año especialmente activo. En junio, El Bloque 8 celebró su aniversario número 10 con una masiva fiesta en el Teatro Caupolicán, donde compartieron escenario con figuras de la música nacional como Moral Distraída, Dunga de La Combo Tortuga, Paula Rivas y La Mary, entre otros.

La jornada dejó momentos inolvidables que la banda ha ido compartiendo a través de sus plataformas digitales. Entre ellos, destaca el registro de “Queda prohibido” junto a La Mary y las versiones en vivo de sus clásicos “La Polera” y “Saca la casa pal mambo”.

El lanzamiento de “Cumbia vino pal baile” se suma a una serie de estrenos con los que El Bloque 8 reafirma su posición como uno de los referentes de la cumbia urbana chilena. Su propuesta, que combina la frescura de los nuevos sonidos con la autenticidad del estilo villero, ha logrado conectar con públicos diversos y mantener la fiesta viva durante una década.

En las próximas semanas, la banda continuará revelando registros y sorpresas de su show en el Caupolicán, coronando así un año clave en su historia. Todo indica que la celebración de los 10 años de El Bloque 8 todavía tiene mucho ritmo por delante.