"El pueblo unido jamás será vencido": el abrazo musical entre Inti Illimani y Valentín Trujillo

Para los integrantes de Inti Illimani, histórica agrupación de la Nueva Canción Chilena que se alza como uno de los pilares fundamentales de la música nacional, coincidir en el estudio con una figura de la envergadura de Valentín Trujillo era, a todas luces, un sueño.

“Es un tipo que ha hecho una escuela gigantesca“, condensó David Azán, guitarrista de la banda. “De hecho, sus nietos son grandes músicos que trabajan en el medio. Es una escuela que tenemos que aprovechar, porque está vivo y vigente”.

Así, Trujillo —ganador del Premio Nacional de Artes Musicales— dejó plasmada su impronta en dos canciones emblemáticas del repertorio de los Inti: “El Arado“, de Víctor Jara“, y “El pueblo unido“, escrita por Sergio Ortega.

“Dejamos esa última para cerrar. Nos pusimos todos a cantar en la segunda sala, a escuchar su piano mientras hacía la introducción. Hicimos una primera versión, que estaba un poquito más apurada de lo normal. Cuando terminó estábamos todos muy contentos. Y César (Jara) le dice: ‘Maestro, ¿puede ser un poco más lenta?'”, recordó Azán sobre aquella instancia.

Una escena que fue apenas la antesala a una emotividad que quedó marcada a flor de piel para todos los presentes en el estudio. “Hicimos la versión, la cantamos de punta a final y quedamos todos mudos. En el escenario no volaba una mosca. Pasaron varios segundos y sentimos que íbamos a hacer otra versión, pero escuchamos sólo silencio. De repente nos hablan de la sala y nos dicen que el Tío Valentín no podía hacer otra versión. Su hija nos dice que estaba demasiado emocionado y que no podría tocar otra vez esa canción. Imagínense”, agregó el guitarrista.

En efecto, la elección del repertorio no fue casual. Además de incluir una composición de un artista tan imprescindible como Víctor Jara, dejar constancia de la interpretación de Trujillo de un himno tan potente como el de Ortega se condecía completamente con la trayectoria política del querido pianista.

“¿Qué mejor tema que ‘El pueblo unido’, tocado por el Inti y acompañado por Valentín Trujillo?”, planteó Efrén Viera, percusionista, clarinetista y cantante de la banda. “Yo creo que ahí está la esencia de la cosa. No sé cuál otro podría haber sido. Es grandioso cómo salió, cómo se registró, cómo suena. Anoche estaba escuchándolo antes de irme a dormir, y era una cosa impresionante”.

De hecho, los músicos también definieron este cruce con el pianista como el cierre lógico de “El país que soñamos“, registro audiovisual grabado por la agrupación en el Estadio Nacional. Recinto que figura en la historia de nuestro país como uno de los mayores centros de tortura durante la época de la dictadura civil-militar chilena.

“Nos hacía todo el sentido. Es como que el documental se nos cierra, por así decirlo. De hecho, el mismo tío Valentín dice ‘yo viví tres años en el país que soñé’, y eso es hermoso“, recapituló Azán sobre los diálogos que acompañan al video de este dúo de canciones. “Y te da esperanza. Es un hombre que ha vivido procesos muy difíciles. Créanme que no era fácil convivir día a día con una dictadura, donde te hacían desaparecer o te mataban por pensar distinto”.

Memoria que adquiere dimensiones reflexivas particulares en tiempos donde la relativización de lo ocurrido entre 1973 y 1990 en Chile se han tomado una buena parte de la discusión electoral. “Tenemos al negacionismo, el fascismo y la ultraderecha respirándonos en el oído. Queremos recordarle a la gente que cuando un candidato como Kaiser habla de volver a repetir las atrocidades que se vivieron, no habla de ‘violaciones a los derechos humanos’ como algo abstracto. Significa que te pongan en el catre, te apliquen corriente, que te hagan el submarino seco o mojado; violaciones, asesinatos. Y hay un candidato que dijo que lo volvería a hacer. ¿De qué estamos hablando?”, sentenció David.

“Por eso tenemos la convicción clara de lo que queremos para Chile, y hay cosas que no se pueden volver a repetir. A mí me da vergüenza, personalmente, tener gente así como candidata en un país que pregona la democracia. Para nosotros es muy significativo hacer esta canción de la mano de un personaje fundamental, irreprochable, al que nadie puede decirle nada. Una persona como el Tío Valentín, que a esta altura es el tío de Chile, es un maestro”, sumó el guitarrista.

Algo que para Camilo Lema, contrabajista de los Inti, también significa “reivindicar a nuestros superhéroes, como el Tío Valentín. Porque de la derecha se espera cualquier cosa. La otra vez estaban diciendo que Jorge Peña Hen tenía armas en los instrumentos“, recordó en torno al caso del director de orquesta, cuyas osamentas fueron encontradas en el marco de las investigaciones por los detenidos desaparecidos en la Caravana de la Muerte.

“Tiene una generosidad que solo la experiencia, el saber y el poder llevar una vida con mucha convicción le ha dado y generado. Él es, literalmente, lo que uno llama un maestro. No tiene que ver con la cosa técnica de la ejecución de un instrumento. Él tiene la maestría de la vida. Por lo tanto, se explaya y habla, pero desde la generosidad absoluta, con una naturalidad realmente asombrosa y digna de aprender”, sumó Azán.

“Estamos hablando de alguien que es como Gastón Soublette, que son maestros de la tribu, como Patricio Manns. Es un tipo que ya ha hecho todo en la vida, musical y humanamente. Le dice a la gente que los comunistas no son tan malos como se dice. O sea, es alguien que busca la equidad, la igualdad, que propone. Al Tío Valentín no le puedes decir ni sacarle nada en contra. Solo puedes y debes quererlo. Por eso es que para nosotros fue un premio haber podido grabar y compartir con él”, añadió el guitarrista.

Una transversalidad que viene desde sus años en la televisión: “Me puse a conversar con la hija sobre su niñez, de que él desde muy chiquito tuvo que trabajar, hacer muchas cosas para poder sustentar su casa, y no tuvo niñez. Cuando empezó a trabajar con el Profesor Rosa yo ya lo veía como una persona de edad, tremendo músico, además. Y ella me decía que ese momento era el más feliz para él porque se veía como niño, como lo que nunca pudo ser cuando era chico. Jugar, disfrazarse, tirarse harina, agua en el piso”, confidenció Efrén.

De esta forma, los Inti suman la penúltima sorpresa previo a la celebración de sus seis décadas de carrera en el Teatro Nescafé de las Artes, con tres conciertos agendados para los días 26, 27 y 28 de diciembre. “Estamos profundamente felices porque todas estas colaboraciones las empezamos a visualizar en el camino a los 60 años. Empezamos a invitar a gente que nos hacía sentido, como Gepe, Los Bunkers, La Combo Tortuga, el Tío Valentín”, afirmó Lema.

“Nos encantó el resultado, y con la transversalidad que ha tenido esto. Tenemos una canción un poco más reflexiva, como ‘Quererte morena muerte’, que está escondida dentro del repertorio del Inti; o ‘Sobre tu playa’, que también está más oculta, más de otro tipo de público. Y esta con Valentín Trujillo, que tiene un discurso bien político. Y no sé si puedo decirlo, pero a fin de mes se viene una sorpresa, para que la gente esté atenta a las redes“, adelantó Camilo.