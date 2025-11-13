Enfocado en datos y evidencia científica: ministro Cordero presenta nuevo Sistema de Seguridad Pública

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, encabezó la presentación de los Proyectos Estratégicos para el Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública. En la instancia se presentó el trabajo y los resultados del “Diagnóstico y Recomendaciones del Sistema de Seguridad Pública”.

La iniciativa fue desarrollada por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, una entidad interdisciplinaria y dirigida por la Universidad de Chile, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio busca diagnosticar el funcionamiento actual del sistema de seguridad pública y proponer un modelo de gestión que permita articular de forma más eficiente las capacidades del Estado.

Desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra casa de estudios, el secretario de Estado destacó la importancia de contar con una gestión pública más ágil, integrada y basada en evidencia. “No más tomar decisiones en materia de seguridad sobre la base de lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo siento, sino que fundamentalmente sobre la base de lo que nos dicen los datos”, enfatizó Cordero.

En esa línea, el profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y parte del equipo investigador, Richard Weber, explicó que el trabajo del centro contempla generar una propuesta que permita su articulación efectiva.

“Estamos levantando información y conversando con todos los actores relevantes, que son más de 25. Ese levantamiento nos permite diseñar nuevas estrategias y un nuevo sistema de seguridad pública”, explicó el académico.

El ministro Cordero detalló que hoy existen 29 instituciones con competencias en materia de seguridad, desde el Ministerio Público hasta Gendarmería, pero que operan de manera heterogénea. “La única manera en que el Estado logra resultados es fortaleciendo sus instituciones, pero para que actúen de un modo distinto. No es entregarle nuevas atribuciones ni más presupuesto, sino trabajar integradamente para obtener resultados”, señaló.

Asimismo, subrayó que el desafío no solo consiste en tener un “Estado fuerte”, sino también un “Estado ágil e integrado”, capaz de responder oportunamente ante los problemas de seguridad. En relación con la implementación territorial del modelo, el titular de Seguridad sostuvo que se busca una articulación multinivel, considerando las particularidades de cada territorio.

“Uno, es lo que hace usted a nivel nacional, otro a nivel regional y otro a nivel local. En ocasiones los problemas complejos los tenemos en zonas fronterizas. Lo que está detrás del nuevo modelo es una manera distinta de intervenir en todos esos niveles”, explicó.

El diagnóstico y las recomendaciones del Instituto servirán como base para el diseño del nuevo Sistema de Seguridad Pública, que busca consolidar una gestión estatal coordinada.

“Cuando hoy día muchos demandan mayor competencia municipal, la pregunta es, ¿en qué parte de la integración funcionan los municipios?”, cuestionó Cordero. En esa sentido, hizo hincapié en que “la única manera de lograr resultados eficaces en materia de seguridad es cuando hablamos de Estado fuerte e integrado”.