"Es la peor herramienta": Alberto Mayol cuestiona veda de encuestas previo a las elecciones

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, se refirió al periodo de veda de difusión de encuestas y la metodología de las mismas.

En primer lugar, Mayol dio cuenta de “la importancia de la información para la toma de decisiones en la democracia liberal” y afirmó que las encuestas son un aporte en ese proceso. Bajo esa lógica, describió que: “Uno no solamente vota de manera auténtica, por quién le parece mejor, sino que también a partir de ciertos criterios, para evitar algún resultado, por ejemplo, hay quienes que han votado para que no haya una gran diferencia entre uno y otro. No solamente existe el voto del ganador, existen muchos más votos estratégicos”.

“El voto instrumental depende estrictamente de las encuestas y es bastante grande, porque había una base de personas que desde hace rato tenían un voto, pero que estaban plenamente dispuestas a cambiarlo bajo ciertas circunstancias. Y se ha visto que en el último tiempo hay mucho más movimiento de las personas que antes”, agregó.

En este contexto, el cientista político cuestionó: “¿Qué pasa cuando tú tienes un sistema que satura de información a través de una estrategia política?, donde la información que está en juego, la gracia es que pueda ser distorsionada, modificada, alterada o sencillamente arrinconada y que otras informaciones tengan supremacía”.

“Uso a propósito el concepto de supremacía porque esa es la tesis de saturación nacional que ocupa el trumpismo, que es la idea de que si yo no le dejo espacio a otra forma de conocer, entonces la gente irá por mi camino. Y ese es el gran riesgo de hoy día y mi impresión es que todo lo que estamos haciendo, incluyendo la veda, favorece a estas formas de operar”, criticó.

El también escritor señaló que la veda “quita la información que tú podrías tener justo para las personas que van a tomar decisiones instrumentales al último momento. Ellos van a esperar hasta el final y resulta que tú le quitaste la información. Después de que dijiste, ‘oye, vota informado’, tú le dices ‘no tengas esta información, porque podría ser usada para el mal’. Que es correcto, es verdad, pero resulta que la forma de solución no es evitar la información, sino que es mejorarla”.

“El problema no existe solo en Chile, de qué se hace con las encuestas para que la información ayude a la toma de decisiones de manera democrática y no sea exactamente lo contrario. La solución que se buscó en Chile, la única regulación que hay es la veda y es completamente inadecuada para el problema, porque el problema de fondo es que las personas pueden verse influenciadas fuertemente por ciertos resultados a la hora de ir a votar y esos resultados podrían generar una realidad”, agregó.

Respecto a cuál sería una solución adecuada, Mayol describió mejoras en las metodologías de las encuestas y formas de implementación de las mismas. Para eso, reconoció que se necesita “más dinero y tiempo”.

“Hay cosas que no cuadran, hay encuestas que dicen que parten el jueves y terminan el sábado, con 1000 casos. Para llegar a 1000 personas y asignar al azar y no asignar por sesgo, tendrías que tener 8000 casos, cuestionarios llenos, completos”, expuso.

¿Cómo funciona la veda? Mayol detalló que: “Es una multa del Servel que establece que hay 15 días antes de la elección, ni siquiera está claro cuál es la fecha exacta en qué parte, porque 15 días se puede interpretar de dos maneras, hay varias dudas al respecto”.

“En ese periodo no puedes emitir información sobre encuestas ni de manera directa ni indirecta, eso es lo que dice la norma, no sabemos nada más. Pero, por ejemplo, a mí me pidieron datos desde otro país, yo legalmente la puedo enviar, ese país la va a publicar y probablemente llegue a Chile”.

“La veda es la peor herramienta, yo lo que sugiero para mejorar este estándar democrático pero donde la encuesta pueda ser un aporte, son tres cosas muy simples. Uno, que se fije un día en el cual todos los medios publican todas las encuestas de la semana al mismo tiempo, entonces no hay preeminencia de nadie, no hay marca que domine, porque muchas de las empresas están asociadas a comunicación estratégica, porque no es prohibido tener una una encuestadora que tenga giro de distintas cosas”, propuso el cientista político.

Agregó que “en segundo lugar, cuando haya un programa donde se va a hablar de encuestas debería existir la obligación de que se invite al menos a dos encuestadoras que estén marcando lo más ancho de las diferencias (…) Y tercero, que no hayan convenios entre encuestas y medios de comunicación ni nada por el estilo”.