Francia recuerda las víctimas y el horror que vivió en los atentados de hace una década

Hace 10 años Francia vivió una noche de terror. Los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint Denis crearon un antes y un después. Cambiaron los esquemas de seguridad, el terrorismo se volvió parte de la conversación, hubo unión y posteriormente división. Hoy la nación europea se esfuerza por mantener la memoria viva y en este especial, RFI recorre esa memoria y su influencia en la sociedad francesa.

“Hay varias personas en el piso, es una matanza”, decía una agente en uno de los primeros mensajes en el canal de comunicación de la policía parisina de aquel 13 de noviembre. Una década después, Francia recuerda una herida histórica.

Fueron 132 muertos y más de 350 heridos, comunicaba el exfiscal de la república de París, François Molins, esa noche. Un recuento de sangre que se convirtió en una de las peores masacres vividas en el país.

Los ataques de corte yihadista perpetrados por atacantes suicidas fue una serie coordinada entre las 9:20 de la noche y la 1:40 de la madrugada. Hubo explosiones en los alrededores del Estadio de Francia y en un restaurante de la Plaza Nación. Disparos contra terrazas de cinco bares y restaurantes y en la célebre sala de conciertos Bataclan, donde además hubo una toma de rehenes. Era una pesadilla, un escenario de caos. Nadie sabía qué estaba pasando, pero París se teñía de rojo.

Era un viernes 13 y en el Bataclan, cientos de personas asistieron a un concierto del grupo estadounidense Eagles of Death Metal. Cuando sonaban los primeros acordes de “Kiss The Devil” se escucharon los disparos y 90 personas murieron, cuenta David Fritz, fotógrafo franco chileno, quien fue rehén durante dos horas y media en esa noche de horror. Para él, lo más difícil no fue la toma de rehenes, “fue la mirada de la fosa, donde estaban la casi totalidad de las 90 personas que murieron (…) Saliendo del Bataclan encuentro a esas casi 90 personas muertas (…) 10 años después es una imagen que no se va y que nunca se va a ir”, relata Fritz.

Los ataques tomaron por sorpresa al mismo Gobierno, el presidente François Hollande decretó estado de urgencia, pidió apoyo a los militares y cerró fronteras. “Es una prueba que nos asalta una vez más, sabemos quiénes son y de dónde vienen estos terroristas”, decía Hollande en su primera intervención, comparando la situación a una acción de guerra, mientras anunciaba la respuesta del Gobierno.

Un nuevo foco en la seguridad

Fue el inicio de un nuevo esquema de seguridad para el país, pero sobre todo para París, explica el general Jérôme Pellistrandi, redactor jefe de la Revista Defensa Nacional. Según él, Francia no ha bajado la guardia en su vigilancia, pues el terrorismo se ha transformado en ataques más precisos y diversos a nivel interno.

Pellistrandi asegura que la amenaza está diluida, pero es más joven. Desde 2023, de los 37 individuos arrestados por proyectos de terrorismo yihadista, el 70% tenía menos de 21 años, según datos de los servicios de inteligencia, y solo este año seis proyectos de atentado han sido frustrados, con acusados de entre 17 y 22 años, relató un informe del diario francés Le Monde.

El sociólogo francés Michel Wieviorka, que preside el concejo científico del Museo Memorial del Terrorismo, coincide en que este fenómeno no ha desaparecido y más bien se ha transformado con el contexto internacional y de franceses radicalizados.

Un atentado reivindicado inmediatamente

Horas después de los atentados, el grupo terrorista Estado Islámico, que en ese momento controlaba ciudades como Raqa, en Siria, o Mosul, en Irak, reivindicó los ataques como una respuesta a la participación de París en la coalición internacional que bombardeaba sus posiciones en los dos países árabes.

Francia inició una persecución contra los terroristas y en 2022 sentenciaron a cadena perpetua a Salah Abdeslam, el único sobreviviente de los 10 comandos suicidas que atacaron esa noche.

Para los analistas, estos atentados fueron muy diferentes de lo que se conocía como el modus operandi de esos grupos y el factor clave fue la participación de los mismos europeos, europeos radicalizados, cuenta la exministra de Asuntos Sociales y de Salud, Marisol Touraine. Touraine quien fue la encargada de coordinar la respuesta de los hospitales, lamentó la división que se exacerbó a partir de ese momento en la nación.

El temor a la repetición

El miedo a revivir los atentados ha perseguido durante mucho tiempo a la sociedad, pero sobre todo a quienes lo vivieron en carne y hueso, como el fotógrafo David Fritz. El publicó este año el libro Il fallait vivre (había que vivir), un testimonio sobre lo que atravesó en el Bataclan. Como él, muchas otras víctimas intentan sanar el trauma de aquella noche.

A Claude Emmanuel Triomphe, fundador de “Citizens Campus”, una asociación que ayuda a jóvenes en riesgo de ser marginados, el miedo lo llevó a cambiarlo todo: su ciudad, su casa, su trabajo y sus actividades. “Me parecía que caminar en mi barrio, que fue el barrio de los bares, del Bataclan, era demasiado difícil”, recuerda.

También es difícil para los familiares de los que murieron, quienes deben vivir con su ausencia, como dice Nancy Valle, madre del chileno Luis Felipe Zschoche asesinado ese día con 33 años. “Para el mundo es una fecha más en el calendario, pero los que hemos sido afectados por estos actos de odio, es como estar reviviéndolo, 10 años no es nada, porque está ahí la ausencia”, dice.

La memoria sigue viva

En el liceo Sophie Germain del centro de París, donde estudiaba Lola Ouzounian, la víctima más joven de los atentados quien murió esa noche con 17 años, cada año hay eventos de conmemoración. Hasta los que no tenían edad para saber lo que estaba pasando, hoy la recuerdan, señalan los estudiantes.

Una década ha pasado y la memoria de los atentados sigue viva para recordar, rendir honor, pero también para sanar. Las iniciativas vienen tanto del Gobierno como de la sociedad, como por ejemplo con el Museo Memorial del Terrorismo que prevé abrir sus puertas antes de 2030.

Este jueves 13 de noviembre, París celebra toda una serie de eventos. Francia conmemora la memoria en honor a las víctimas, a la sociedad francesa, pero sobre todo para que el terrorismo no vuelva a tocar su suelo.