Kaiser elige tercera estrofa del himno para abrir su acto final de campaña

Con la entonación del himno nacional, incluyendo la polémica tercera estrofa que menciona a los “valientes soldados”, se dio inicio esta tarde al acto de cierre de campaña del candidato nacional libertario Johannes Kaiser, realizado en la Plaza de la Aviación, en Providencia. La estrofa fue cantada con fervor por sus simpatizantes, acompañados por una pista musical que la incluía de fondo.

Aunque esta parte del himno forma parte de su versión original, su uso oficial se restringió históricamente. Fue entonada durante la dictadura de Augusto Pinochet, junto a la quinta estrofa -que comienza con “Puro Chile es tu cielo azulado…”- y el coro. Desde el retorno a la democracia, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, se retomó la versión actual, excluyendo la tercera estrofa de los actos oficiales.

Según La Tercera, especialistas señalan que, si bien su origen se remonta a siglos atrás y no tiene una relación directa con regímenes autoritarios, la tercera estrofa genera incomodidad en parte de la ciudadanía por su asociación con el contexto histórico en que fue utilizada.

El fragmento señala: “Vuestros nombres, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén, nuestros pechos los llevan grabados; los sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte que lancemos marchando a lidiar, y sonando en la boca del fuerte hagan siempre al tirano temblar”.

Desde el lanzamiento de su candidatura por el Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser ha manifestado públicamente su respaldo a la dictadura militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973. En ese marco, ha declarado que, de repetirse condiciones similares, apoyaría un nuevo golpe de Estado. Además, se ha mostrado partidario de indultar a los condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplen penas en el penal de Punta Peuco.

INDULTOS A CARABINEROS CONDENADOS

Johannes Kaiser inició su discurso con un minuto de silencio en homenaje a los “mártires de Carabineros”, mientras sus adherentes coreaban consignas como “Kaiser sí, Kast para no”. En su intervención, criticó el acto de Jeannette Jara y afirmó: “Yo no salto, yo estaría orgulloso de ser carabinero”.

El candidato del Partido Nacional Libertario reiteró su respaldo a las fuerzas de orden, prometiendo indultos para carabineros condenados “por defender la patria” y comprometiéndose a identificar los restos de detenidos desaparecidos. “Han jugado con las esperanzas de las familias y han jugado con la confianza de la población de nuestro país. Han jugado con el mismo concepto de los derechos humanos, no haciendo nada para corregir las injusticias del pasado, cuanto menos entregar los restos a sus deudos. Eso, damas y caballeros, no tiene nombre, no tiene perdón de Dios”, expresó.

Agregó que “si lo hicieron por conveniencia política, nosotros no lo vamos a perdonar. Pero lo que vamos a hacer va a ser identificar y entregar, porque nosotros sí tenemos un compromiso con los derechos humanos”.

El evento también sirvió como plataforma para presentar a los candidatos al Congreso del Partido Nacional Libertario en la Región Metropolitana.