Ley de 40 Horas: DT establece que reducción de jornada no puede afectar horario de colación de trabajadores

La Dirección del Trabajo (DT) se pronunció sobre un aspecto específico de la implementación de la Ley de 40 Horas, estableciendo que la reducción de la jornada no puede afectar en ningún caso el tiempo destinado a la colación.

El dictamen fue solicitado por trabajadores de la Universidad Federico Santa María (UTFSM) para clarificar si el empleador tenía la facultad de modificar el horario de colación para adecuarse a la nueva normativa.

El organismo fiscalizador fue categórico al señalar que la disminución de horas, establecida por la Ley N° 21.561, no puede realizarse “bajo ningún presupuesto fáctico” sobre el período de colación. Esta reducción, explicó, solo debe aplicarse “al término o inicio diario” de la jornada laboral.

La DT fundamentó su conclusión en que el legislador distingue de forma clara los propósitos de ambos institutos: la colación como un descanso intermedio y la reducción de jornada como un mecanismo para que los trabajadores dispongan de más tiempo para “desarrollar su vida personal y familiar fuera de la empresa”.

El caso concreto se originó porque el contrato colectivo de los trabajadores de la UTFSM dispone una jornada de 08:00 a 17:00 horas con 45 minutos de colación imputables a la jornada. Según relata el dictamen, la casa de estudios planteó que, ante una falta de acuerdo, “se podría considerar que el horario de colación vuelve a no ser imputable a la jornada de trabajo y, sobre la base de esa lógica, se aplica la reducción de jornada de 40 horas de trabajo semanal”.

La Dirección del Trabajo descartó esta alternativa, reafirmando que el derecho a un tiempo de colación de al menos 30 minutos es un mínimo legal que no puede ser vulnerado.

La ley que reduce gradualmente la jornada laboral entró en vigencia el 26 de abril de 2024, estableciendo en una primera etapa una baja de 45 a 44 horas semanales. Este proceso continuará en abril de 2026, descendiendo a 42 horas, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2028, aunque las empresas pueden optar por realizar esta reducción de manera anticipada.