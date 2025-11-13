Lucio Cuenca cuestiona stand de Chile en la COP30: “Legitima a las empresas responsables de la crisis climática”

Chile se sitúa nuevamente en el centro del debate ambiental internacional con su presencia en la COP30. Pero, más allá del papel que desempeña nuestro país en las negociaciones climáticas, la delegación nacional enfrenta críticas de activistas medioambientales, quienes denunciaron contradicciones en el mensaje presentado en su propio pabellón.

En detalle, la crítica se centró en el financiamiento del pabellón oficial en la cumbre, por parte de grandes empresas nacionales y transnacionales vinculadas a conflictos socioambientales. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Lucio Cuenca, activista y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presente en Bélem do Pará, Brasil —donde se desarrolla la COP30— entregó su visión al respecto.

La denuncia de Cuenca apunta a la presencia de Latam Airlines, la CMPC, AngloAmerican, Aes Andes y otras empresas en el programa y gráficas oficiales del Gobierno de Chile en la cumbre. “Para nosotros es una muy mala señal, creo que es la oportunidad, en estos espacios internacionales donde Chile de una señal de compromiso con los desafíos climáticos del planeta, pero también que tome distancia en ese camino de los principales responsables de la situación climática que estamos viviendo”, emplazó.

A juicio del investigador, esto implica una revictimización “a quienes hoy día están sufriendo los impactos del accionar de estas empresas” y acusó “una convicción política equivocada”.

“Me parece una muy mala decisión, una pésima señal a la comunidad internacional y también hacia el interior de Chile, que el espacio físico donde se muestran distintas iniciativas, de políticas relacionadas con medioambiente, con políticas climáticas, hoy día sea financiado y estén los logos de estas empresas”, cuestionó Cuenca.

El activista apuntó a que esta decisión “legitima a las mismas compañías responsables de la crisis ecológica y climática que vivimos” e insistió en la peligrosidad de la señal política que envía el stand: “De alguna manera, el gobierno colabora y se hace parte de ese lavado de imagen de estas empresas, que tienen una larga trayectoria de ser empresas depredadoras, que vulneran los derechos humanos en los territorios”.

Como consecuencia, el activista advirtió que “es pésimo para las posibilidades de incorporar las visiones y la participación de quienes están sufriendo las consecuencias de la crisis que estamos viviendo”, recalcando que dichas empresas tienen “centrados sus intereses en seguir explotando la naturaleza en función de sus intereses”.

La contradicción en la transición verde

Junto con su cuestionamiento a esta decisión del gobierno, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales lamentó la señal contradictoria en medio de la búsqueda del país de transformarse en un líder climático en la región, pues las decisiones en relación al stand ponen en entredicho la coherencia del discurso del gobierno actual.

El relato del Ejecutivo se ha centrado en un compromiso con el Acuerdo de París, la acción climática y una transición energética sustentable y equitativa. Pero, según Cuenca, por el contrario, se está viviendo en Chile un “proceso de regresión de la institucionalidad ambiental”, apuntando a modificaciones legales que “generan mayor vulnerabilidad en los derechos de las comunidades y facilitan la expansión del extractivismo”.

“Se están tomando decisiones para profundizar las actividades extractivistas. Que ya conocemos en Chile tienen altos impactos como en la minería, como ampliar la explotación del litio, del cobre, como ahora también la masiva inversión en el sector energético para producir hidrógeno verde, que se va a exportar, pero que no tiene que ver con la transición energética que Chile necesita realizar”, cuestionó el activista medioambiental.

Por lo anterior, tildó la estrategia de transición energética como una “definida por los países industrializados”. “Donde se vuelve a reproducir una relación de mucha desigualdad entre los bloques, denominados el norte global y el sur global, donde se vuelve a profundizar el ser proveedores de materias primas. Hoy día definido como materiales críticos, como materiales de la transición. Y eso nos deja en una situación de extrema subordinación, dependencia de estas economías globales y profundiza los impactos que este tipo de actividades extractivistas tiene para nuestros territorios”, sostuvo.

Para Cuenca, el mensaje que se envía es el de una “transición corporativa”, donde el Estado se alinea con la lógica del mercado global por sobre las necesidades socioambientales del país.

En la paradoja que advierte el investigador, desde el gobierno se ha instalado que “la crisis climática presenta una oportunidad económica para Chile”, pero que no se ha tomado en cuenta que el país “tiene una crisis ecológica muy importante, una crisis hídrica, una crisis de biodiversidad”.

Así, catalogó las decisiones tomadas como “una transición absolutamente injusta” y no una “definida desde los pueblos, que considere las necesidades que tienen que ver con el clima y la naturaleza”.